23 Aralık ehliyet sonuçları açıklandı

Meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Sürücü adaylarının heyecanla beklediği bekleyiş son buldu. MEB tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamayla birlikte ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ile öğrenilecek.

Ehliyet sonuçları nasıl öğrenilir?

Ehliyet sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden veya sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınavdan 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

Sonuçlar için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik koduyla giriş yapabilirsiniz.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınav sonuçlarını bekleyen sürücü adayları, bir yandan da ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, "direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a - Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b - Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c - Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç - Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

d - Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e - Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f - Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g - Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ - Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h - Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı - Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye göndereceklerdir.

i - Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j - Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

k - Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l - Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m - Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.