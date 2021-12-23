Ankara'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ankara'da yarın 24 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı.

ANKARA'DA 24 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiği bilgisi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

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AA'nın haberine göre; lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM hava durumu raporuna göre Ankara'da bu akşamdan itibaren 5 gün boyunca tahmin edilen hava durumu bilgisi şöyle:

ÖZGÜN İstanbul'da yarın (24 Aralık Cuma) okullar tatil mi?