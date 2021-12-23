Özgün Ankarada yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması
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Ankara'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma günü başkent Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Başta Trabzon, Rize, Muş ve Giresun olmak üzere dün birçok ilde kar tatili haberleri gelmişti. 24 Aralık Cuma günü kar tatili haberleri valilikler aracılığı ile duyuruluyor. Peki, kar yağışının etkisiyle bugün beyaza bürünen Ankara'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil edildi mi? Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması
ankara kar tatili

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ankara'da yarın 24 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı.

ANKARA'DA 24 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiği bilgisi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

AA'nın haberine göre; lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM hava durumu raporuna göre Ankara'da bu akşamdan itibaren 5 gün boyunca tahmin edilen hava durumu bilgisi şöyle:

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