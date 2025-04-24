24 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları, brent petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Son zamanlarda motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışların ardından, 24 Nisan 2025 Çarşamba günü için benzin, motorin ve LPG litre fiyatları gündemde. Peki, güncel akaryakıt fiyatları nedir? Detaylar haberimizde…