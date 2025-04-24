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24 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin kaç TL oldu?

24 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin kaç TL oldu?

14:5724/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün motorine 98 kuruş zam gelmişti. Peki 24 Nisan 2025 Perşembe günü benzin, motorin kaç TL?

Akaryakıt fiyatları, brent petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Son zamanlarda motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışların ardından, 24 Nisan 2025 Çarşamba günü için benzin, motorin ve LPG litre fiyatları gündemde. Peki, güncel akaryakıt fiyatları nedir? Detaylar haberimizde…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL








#akaryakıt
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