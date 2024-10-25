İletişim hayatımızda kritik bir yere sahip olan telefon kodları, her ilin kendine özgü numarasıyla tanınmasını sağlar. 252, Türkiye’nin belirli bir iline ait telefon kodudur ve özellikle yerel aramalarda sıklıkla kullanılır. Doğru telefon kodunu bilmek, hem kişisel hem de ticari iletişimde önemli avantajlar sunar. Peki, 252 hangi il için geçerli? 0252 telefon kodu nerenin? İşte ayrıntılı bilgiler...

252 Nerenin Alan Kodudur?

Muğla iline ait olan bu telefon kodu ile bu şehirde bulunan sabit telefon hatları kolay bir biçimde aranabilmektedir. Eğer siz bu telefon koduyla başlayan bir numara ile aranıyor iseniz Muğla merkezinden ya da Muğla'nın ilçelerinin birinden aranıyorsunuz demektir.

Telefon Kodları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de, şehirlerin telefon kodları Türk Telekom ve diğer telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından belirlenir. Bu kodlar, her şehre özgü bir tanımlayıcı olarak kullanılır ve telefon numaralarının hangi şehir veya bölgeye ait olduğunu belirtmek için önemlidir.

Telefon kodları, genellikle coğrafi bölgeye göre belirlenir ve benzer bölgeler aynı kodu paylaşabilir. Örneğin, Türkiye'de İstanbul'un telefon kodu 212 iken, Ankara'nın telefon kodu 312'dir. Bu kodlar, ülkedeki farklı şehirler arasında telefon aramalarını yönlendirmek için kullanılır.







