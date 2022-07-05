Özgün Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kayıtları gerekleştirildi İşte E-Devlet okul kaydı sorgulama ekranı
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Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kayıtları gerekleştirildi! İşte E-Devlet okul kaydı sorgulama ekranı!

Okul kayıtları için meraklı bekleyiş sona erdi. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim görecek milyonlarca öğrenci gelecek yıl gideceği okulu merak ediyordu. Millî Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. Peki, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul okul kaydı nasıl sorgulanır? İşte E-devlet adrese bağlı okul kaydı bilgisi sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aana sınıfı, İlkokul ve Ortaokul adrese dayalı okul bilgisi nasıl sorgulanır? E-Devlet okul kaydı sorgulama! (e-kayıt)
e-Devlet okul kayıtları

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtlarını, adrese dayalı olarak yapıldığını açıkladı. Peki, okul kaydı nasıl sorgulanır?

OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi.

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-DEVLET ADRESE BAĞLI OKUL KAYDI SORGULAMA

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