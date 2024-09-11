ABD enflasyon verileri, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar ve ekonomi meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle altın ve döviz piyasalarında önemli rol oynayan bu veriler, ABD'deki enflasyon oranını ve buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle yatırımcılar, ABD enflasyon verilerinin açıklanma tarihini ve saatini yakından takip ediyor. Peki ABD verileri bugün saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed'in faiz kararına bir hafta kala piyasaların merakla beklediği ABD ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 2.5 yükseldi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.6 gelmesi yönündeydi. Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş yüzde 0.2, yıllık yükseliş ise yüzde 2.9 olarak açıklanmıştı.

ABD ENFLASYON FED FAİZ İNDİRİMİNE NEDEN OLUR MU?

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceğini söyledi. Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, güç kaybeden istihdam piyasasının resesyon riskini beslemesi sebebiyle yatırımcıların temkinli davrandığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ay Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik fiyatlar yüzde 35 seviyesinde yer alıyor. Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.