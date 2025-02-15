Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan liderliğinde kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve iç piyasalardaki dalgalanmaların gölgesinde alınacak karar, yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından dikkatle izleniyor.

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararı için 18-19 Mart'ta toplantı düzenleyecek. Fed faiz kararı saat 10.00'da açıklanacak.

İLK FED FAİZ KARARI

Fed yılın ilk faiz kararın değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Fed’in ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının ekonomik etkilerine dair netlik oluşana kadar hamle yapmayacağı beklentisi hakim.

Trump geçen hafta Davos'taki açıklamalarında; "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim. Aynı şekilde, tüm dünyada faizlerin düşmesi gerekiyor. Faiz oranları her yerde bizi takip etmeli." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 ithalat vergisi getirme tehdidinde bulunması enflasyonun daha da alevleneceği beklentisini artırıyor.

Fed Eylül ayından bu yana üst üste 3 toplantıda toplam 100 baz puan faiz indirmişti. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekmişti.

Ekonominin genel olarak güçlü olduğunu belirten Powell, son iki yılda hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu belirterek, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam etse de uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını aktardı.

Powell, genel olarak geniş bir gösterge setinin iş gücü piyasasındaki koşulların büyük ölçüde dengede olduğuna işaret ettiğini, iş gücü piyasasının önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını ifade etti.

Para politikasının bankanın hedeflerini yerine getirirken karşılaşılan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi konumlandırılmış durumda olduğunu belirten Powell, "Politika duruşumuzun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.







