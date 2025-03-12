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ABD'de şubat ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

ABD'de şubat ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

14:0012/03/2025, الأربعاء
G: 12/03/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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ABD enflasyonu açıklandı
ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0.2, yıllık enflasyon ise yüzde 2.8 ile beklentilerin altında kaldı. Ocak ayında enflasyon yüzde 0.4, yıllık yüzde 3 olmuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubatta ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.8 yükseldi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.3, yıllık enflasyonun yüzde 2.9 gelmesi yönündeydi. TÜFE ocakta ise aylık yüzde 0.5, yıllık olarak yüzde 3 yükselmişti. ABD'de Ocak ayında enflasyon yüzde 0.4, yıllık yüzde 3 olmuştu.

#ABD
#enflasyon
#ekonomi haberleri

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