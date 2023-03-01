AÖF sınav tarihleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden açıklama bekleniyor. Son yüzyılın en büyük felaketlerinden olan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki AÖF 2023 sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?