AÖL
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldı. Açıktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler, güncel sınav takvimi için araştırmalarına devam ediyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.
Henüz 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavlar Nisan ayı sonrası yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştiriyordu. Pandemi sonrası ise Açık Lise sınavları online olarak yapılmaya başlandı.
Geçtiğimiz dönem Aralık ayında yapılan online sınavlarda kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Öğrenim çağı dışında olan öğrenciler hariç, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na kabul edilmeyecek.
2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı sınav takviminin duyurulması ile birlikte belli olacak.