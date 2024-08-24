"Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 1. dönem kayıtları ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB Açık öğretim lisesi (AÖL) yeni dönem kayıtları takvimi ve 1. dönem başvuru ücreti 2024-2024, sınav sonuçlarının ardından araştırılıyor. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Bununla beraber yeni dönem kayıt takvimi için araştırmalar da başladı. Lise eğitimini açıktan sürdürecek öğrenciler, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvim ve kılavuz bilgileri doğrultusunda hareket edecek.

AÇIK LİSE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2024-2025 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Ağustos veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

MEB'DEN AÖL İÇİN NAKİL VE GEÇİŞLERDE YENİ DÜZENLEME

Millî Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde bazı düzenlemeler yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olanlar, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine en geç 6 ay içinde başvurmaları hâlinde geçiş yapabilecek.