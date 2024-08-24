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Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 1. dönem kayıtları ayın kaçında başlayacak?

"Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB Açık Lise 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi, yeni eğitim ve öğretim dönemine az bir zaman kala araştırılıyor. Lise eğitimini açıktan sürdürmek isteyen ve halihazırda AÖL'ye devam edip üst sınıflara geçenler 2024-2025 yeni dönem kayıt takvimine odaklandı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklandı. Sınavın ardından lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler Açık Lise kayıt tarihlerini araştırıyor.

16:25 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

"Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 1. dönem kayıtları ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB Açık öğretim lisesi (AÖL) yeni dönem kayıtları takvimi ve 1. dönem başvuru ücreti 2024-2024, sınav sonuçlarının ardından araştırılıyor. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Bununla beraber yeni dönem kayıt takvimi için araştırmalar da başladı. Lise eğitimini açıktan sürdürecek öğrenciler, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvim ve kılavuz bilgileri doğrultusunda hareket edecek.

AÇIK LİSE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2024-2025 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Ağustos veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

MEB'DEN AÖL İÇİN NAKİL VE GEÇİŞLERDE YENİ DÜZENLEME

Millî Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde bazı düzenlemeler yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olanlar, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine en geç 6 ay içinde başvurmaları hâlinde geçiş yapabilecek.

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikametini geçici olarak değiştirmek zorunda kalan öğrenciler de en geç 6 ay içinde açık öğretime geçebilecek.

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Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 1. dönem kayıtları ayın kaçında başlayacak?