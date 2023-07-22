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Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2023 ve Açıköğretim üniversite kayıtları merak kazandı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

11:17 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Açıköğretim kayıtları

Açıköğretim kayıtları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Adaylar YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilir. Puanlarını alan binlerce aday, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ve ATA AÖF kayıt ve tercih sürecinde son durum...

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2023 YKS üniversite kayıt sürecine dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.



#Açıköğretim
#Açıköğretim üniversite kayıtları
#aöf kayıtları
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