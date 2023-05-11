Adana Aladağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Adana Aladağ Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana ilinin bir ilçesi olan Aladağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İlçenin tarihi, yaklaşık 4 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Aladağ, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.

Aladağ ilçesi, Adana'nın kuzeyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 1.669 km² olan ilçe, Adana ilinin en büyük ilçelerinden biridir. İlçenin batısında Taurus Dağları yer alırken, doğusunda ise Çukurova yer almaktadır. Aladağ'ın rakımı 1.800 metreye kadar yükselirken, ilçe coğrafi özellikleri bakımından oldukça zengindir. İlçede Toros Dağları Milli Parkı gibi önemli doğal alanlar bulunmaktadır.

Adana'nın güneyinde yer alan Aladağ ilçesi, 5 belde ve 58 mahalleden oluşan bir ilçedir. Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Aladağ, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin coğrafyası Toros Dağları'ndan geçen dereler ve vadilerle şekillenmiştir.

Aladağ ilçesindeki 5 belde ve mahallelerinin güncel nüfus verileri şu şekildedir:

Belde: Aladağ Merkez - Nüfus: 6.433

Bağlık Mahallesi

Camikebir Mahallesi

Çandır Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Değirmenbaşı Mahallesi

İnönü Mahallesi

Kılıçarslan Mahallesi

Kümbet Mahallesi

Şahin Mahallesi

Şeyhli Mahallesi

Yeni Mahallesi

Belde: Bulakbaşı - Nüfus: 3.613

Akçatopcu Mahallesi

Alacalı Mahallesi

Böğrüdelik Mahallesi

Bulakbaşı Mahallesi

Çayarası Mahallesi

Çevlik Mahallesi

Derbent Mahallesi

Karaisalı Mahallesi

Kocapınar Mahallesi

Kömürcü Mahallesi

Sekbanlar Mahallesi

Süpürenli Mahallesi

Taşpınar Mahallesi

Yaylabaşı Mahallesi

Belde: Kabaktepe - Nüfus: 1.981

Bağlarbaşı Mahallesi

Bozboğa Mahallesi

Cevizli Mahallesi

Delialioğlu Mahallesi

Doğan Mahallesi

Güneşli Mahallesi

Kabaktepe Mahallesi

Karadiken Mahallesi

Karahüseyinli Mahallesi

Karakuyu Mahallesi

Karapınar Mahallesi

Kavakköy Mahallesi

Kırklar Mahallesi

Süleymangazi Mahallesi

Yılanlı Mahallesi

Belde: Kızılyurt - Nüfus: 2.129

Ağılcık Mahallesi

Akpınar Mahallesi

Arapbaşı Mahallesi

Dikilitaş Mahallesi

Dikmenli Mahallesi

Doğançay Mahallesi

Ericek Mahallesi

Kavak Mahallesi

Kızılyurt Mahallesi

Konacık Mahallesi

Küçükaladağ Mahallesi

Sarıçam Mahallesi

Tepebaşı Mahallesi

Toprakkale Mahallesi

Üçpınar Mahallesi

Yavuzlar Mahallesi

Belde: Sarıçam - Nüfus: 2.148

Bahçekonak Mahallesi

Boğazköy Mahallesi

Üzümlü Mahallesi

Yalınca Mahallesi

2021 yılı verilerine göre, Aladağ ilçesinin toplam nüfusu 27.271'dir. Bu nüfusun %52,5'i erkeklerden, %47,5'i ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe merkezi nüfusu 3.701 iken, köylerde ise 23.570 kişi yaşamaktadır. Aladağ ilçesi, nüfus yoğunluğu açısından Adana ilinin en seyrek nüfuslu ilçelerinden biridir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?