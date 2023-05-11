Adana Aladağ Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023
Adana Aladağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Adana Aladağ Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi
Adana ilinin bir ilçesi olan Aladağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İlçenin tarihi, yaklaşık 4 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Aladağ, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.
Aladağ ilçesi, Adana'nın kuzeyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 1.669 km² olan ilçe, Adana ilinin en büyük ilçelerinden biridir. İlçenin batısında Taurus Dağları yer alırken, doğusunda ise Çukurova yer almaktadır. Aladağ'ın rakımı 1.800 metreye kadar yükselirken, ilçe coğrafi özellikleri bakımından oldukça zengindir. İlçede Toros Dağları Milli Parkı gibi önemli doğal alanlar bulunmaktadır.
Adana'nın güneyinde yer alan Aladağ ilçesi, 5 belde ve 58 mahalleden oluşan bir ilçedir. Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Aladağ, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin coğrafyası Toros Dağları'ndan geçen dereler ve vadilerle şekillenmiştir.
Aladağ ilçesindeki 5 belde ve mahallelerinin güncel nüfus verileri şu şekildedir:
Belde: Aladağ Merkez - Nüfus: 6.433
Bağlık Mahallesi
Camikebir Mahallesi
Çandır Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Değirmenbaşı Mahallesi
İnönü Mahallesi
Kılıçarslan Mahallesi
Kümbet Mahallesi
Şahin Mahallesi
Şeyhli Mahallesi
Yeni Mahallesi
Belde: Bulakbaşı - Nüfus: 3.613
Akçatopcu Mahallesi
Alacalı Mahallesi
Böğrüdelik Mahallesi
Bulakbaşı Mahallesi
Çayarası Mahallesi
Çevlik Mahallesi
Derbent Mahallesi
Karaisalı Mahallesi
Kocapınar Mahallesi
Kömürcü Mahallesi
Sekbanlar Mahallesi
Süpürenli Mahallesi
Taşpınar Mahallesi
Yaylabaşı Mahallesi
Belde: Kabaktepe - Nüfus: 1.981
Bağlarbaşı Mahallesi
Bozboğa Mahallesi
Cevizli Mahallesi
Delialioğlu Mahallesi
Doğan Mahallesi
Güneşli Mahallesi
Kabaktepe Mahallesi
Karadiken Mahallesi
Karahüseyinli Mahallesi
Karakuyu Mahallesi
Karapınar Mahallesi
Kavakköy Mahallesi
Kırklar Mahallesi
Süleymangazi Mahallesi
Yılanlı Mahallesi
Belde: Kızılyurt - Nüfus: 2.129
Ağılcık Mahallesi
Akpınar Mahallesi
Arapbaşı Mahallesi
Dikilitaş Mahallesi
Dikmenli Mahallesi
Doğançay Mahallesi
Ericek Mahallesi
Kavak Mahallesi
Kızılyurt Mahallesi
Konacık Mahallesi
Küçükaladağ Mahallesi
Sarıçam Mahallesi
Tepebaşı Mahallesi
Toprakkale Mahallesi
Üçpınar Mahallesi
Yavuzlar Mahallesi
Belde: Sarıçam - Nüfus: 2.148
Bahçekonak Mahallesi
Boğazköy Mahallesi
Üzümlü Mahallesi
Yalınca Mahallesi
2021 yılı verilerine göre, Aladağ ilçesinin toplam nüfusu 27.271'dir. Bu nüfusun %52,5'i erkeklerden, %47,5'i ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe merkezi nüfusu 3.701 iken, köylerde ise 23.570 kişi yaşamaktadır. Aladağ ilçesi, nüfus yoğunluğu açısından Adana ilinin en seyrek nüfuslu ilçelerinden biridir.
Oy Nasıl Kullanılır?
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
5 - Pusulaları tek zarfa koyun:
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?
- 18 yaşı doldurmayan kişiler,
- Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
- Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
- Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
- Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?
Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.