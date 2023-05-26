Adana Çukurova Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Adana Çukurova Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana'nın merkez ilçelerinden biri olan Çukurova, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir.

Tarihçe:

Çukurova, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlk yerleşimler MÖ 6300'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Bölge sırasıyla Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Roma ve Bizans egemenlikleri altında kalmıştır. Daha sonra Arapların istilasıyla Müslümanların eline geçmiştir. 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiş ve uzun süre Adana sancağına bağlı kalmıştır.

Coğrafya:

Çukurova, Adana'nın güneybatısında yer alan bir ilçedir. Adana ovasının büyük bir bölümünü kapsar. İlçenin yüzölçümü 1.665 km²'dir. İlçenin doğusunda Sarıçam, batısında Seyhan, güneyinde Yüreğir ve kuzeyinde Feke ilçeleri bulunmaktadır. İlçe genelinde verimli topraklara sahip olması, tarımın gelişmesine ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Mahalleler:

Çukurova, 46 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Akıncılar Mahallesi

Alacasu Mahallesi

Altınova Mahallesi

Arpacı Mahallesi

Atatürk Mahallesi

Aşağıçınarlı Mahallesi

Bahçe Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

Barbaros Mahallesi

Barış Mahallesi

Beyazevler Mahallesi

Beşocak Mahallesi

Boğazköy Mahallesi

Boğaziçi Mahallesi

Buğdaylı Mahallesi

Çakmak Mahallesi

Çamlıbel Mahallesi

Çatalan Mahallesi

Çukurova Üniversitesi Mahallesi

Dağlıoğlu Mahallesi

Demetevler Mahallesi

Dikilitaş Mahallesi

Elbeyli Mahallesi

Emek Mahallesi

Fatih Mahallesi

Fevzi Çakmak Mahallesi

Gülbahçesi Mahallesi

Gülistan Mahallesi

Güneşli Mahallesi

Güzelyalı Mahallesi

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi

Huzurevleri Mahallesi

İnönü Mahallesi

Karslılar Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

Kazım Karabekir Mahallesi

Koza Mahallesi

Küçükoba Mahallesi

Mavi Bulvar Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Namık Kemal Mahallesi

Onur Mahallesi

Özgürlük Mahallesi

Sakarya Mahallesi

Sarıçam Mahallesi

Seyhan Mahallesi

Şakirpaşa Mahallesi

Talatpaşa Mahallesi

Turgut Özal Mahallesi

Yalı Mahallesi

Yamaçlı Mahallesi

Yeni Mahalle

Yenibaraj Mahallesi

Yıldıztabya Mahallesi

Yüreğir Mahallesi

Çukurova ilçesi, Adana'nın en kalabalık ilçelerinden biridir. 2021 yılı TÜİK verilerine göre, ilçenin nüfusu 631.433'tür. İlçe, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biridir ve aynı zamanda Adana'nın en gelişmiş sanayi merkezlerinden biridir. İlçe sınırları içinde yer alan Çukurova Üniversitesi, Adana'nın en önemli üniversitelerinden biridir ve bölgede birçok öğrencinin eğitim gördüğü bir merkezdir.

OY NASIL KULLANILIR?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.





İKİNCİ TURDA SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.











