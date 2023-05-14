14 Mayıs Akdeniz Bölgesi Adana 2023 seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Adana'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Adana'da seçimde kim önde, seçim i kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Adana milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs Adana genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Adana 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Adana ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Adana ilçe sonuçları oy oranları son durum

Adana ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÖMER ÇELİK

2 AHMET ZENBİLCİ

3 SUNAY KARAMIK

4 ABDULLAH DOĞRU

5 FARUK AYTEK

6 MUSTAFA YILDIZ

7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU

8 EROL KAHRAMAN

9 KASIM PAMUK

10 FATİME YURDUSEVEN

11 DİNÇER DİNÇ

12 MELİKE DOĞAN YÜKSEK AVUKAT

13 RAMAZAN ÇIRAK

14 OĞUZHAN GÜRHANİ

15 MEHMET KURTARAN

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ORHAN SÜMER

2 MÜZEYYEN ŞEVKİN

3 BURHANETTİN BULUT

4 SADULLAH KISACIK

5 AYHAN BARUT

6 OSMAN BERKE DUVAN

7 HÜSEYİN KESE

8 ERKAN KARAKAYA

9 ORHAN TOKLU

10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ

11 AHMET KORKMAZI

12 SERCAN POLAT

13 SEYFETTİN CAN

14 EBRU YILMAZ

15 ELİFE MÜFTÜOĞLU

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ

2 BİLAL BİLİCİ

3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU

4 MEHMET SERTAÇ DURAK

5 ŞULE GÖK TÜDEŞ

6 REMZİ OĞUZ YILMAZ

7 BURAK YİĞENOĞLU

8 İSA AYANOĞLU

9 BAHADIR CEYHANLIMI

10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ

11 NİHAL AĞCA

12 ERKAN CAN

13 ERCAN ATALAY

14 SİNEM ULUDAMAR

15 HÜLYA AKKÖZ

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUHARREM VARLI

2 AYŞE SİBEL ERSOY

3 MUSTAFA İZGİOĞLU

4 FİRDEVS CİNGÖZLER

5 ALEV ATAŞ

6 UĞUR ÖZTÜRK

7 BÜNYAMİN AVCI

8 YUSUF BAŞ

9 ADEM GÜNDOĞAN

10 AHMET REHA YEREŞEN

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

12 HAKAN UYKIZ

13 ATİLLA DUYGUN

14 MAHMUT TÜLEK

15 TUFAN BİLEN

2018 Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 44,1’ini alırken, Muharrem İnce Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35,8’ini aldı. Merak Akşener yüzde 9,8, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Adana milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Adana oy oranı % 46,4 olurken, AK Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,3’ünü alarak CHP 4, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Adana'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 34,7

CHP % 26,1

HDP % 13,5

İYİ Parti % 12,2

MHP % 11,8

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Adana hakkında bilgiler

Adana, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Adana, Türkiye'nin 6. büyük şehri ve en kalabalık 5. ilidir. İlin yüzölçümü 14,030 km²'dir ve Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip bölgelerinden biridir. Adana'nın güneyinde Akdeniz, batısında Mersin, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye ve Gaziantep illeri yer almaktadır.

Adana'nın tarihi, tarih öncesine kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler Paleolitik dönemden beri var olmuştur ve bölge, birçok uygarlığın geçiş noktası olmuştur. MÖ 3000 yıllarında Hititler, daha sonra da Asurlular, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar bölgeyi ele geçirdi. İslamiyet'in yayılması ile birlikte Araplar, Abbasiler ve Selçuklular bölgeyi fethetti. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti.

Adana'nın ilçeleri şunlardır: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir.

Adana'nın nüfusu 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 2,25 milyondur ve bu nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşamaktadır. Adana, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sanayi merkezi olarak öne çıkmaktadır. Tarım, tekstil, gıda, makine ve kimya endüstrisi Adana ekonomisinde öne çıkan sektörlerdir. Ayrıca, Adana'nın turizm potansiyeli de oldukça yüksektir ve ilde birçok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır.



