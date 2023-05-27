2023 Seçim leri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Adana Karataş seçim sonuçları na ve oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Karataş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Adana Karataş Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana ilinin ilçelerinden biri olan Karataş, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır ve il merkezine yaklaşık 80 km uzaklıktadır. İlçenin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlçenin doğusunda yer alan Korykos Antik Kenti, M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuştur. İlçenin diğer tarihi eserleri arasında ise Korykos Kalesi ve Ayas Kalesi yer almaktadır.

Karataş ilçesi, Adana'nın en küçük ilçelerinden biridir ve 3 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Karataş Merkez Mahallesi

Sarıseki Mahallesi

Taşucu Mahallesi

Karataş Merkez Mahallesi, ilçenin merkezi konumunda yer almaktadır. Sarıseki Mahallesi, ilçenin doğusunda yer alırken, Taşucu Mahallesi ilçenin batısındadır.

2021 yılı verilerine göre Karataş ilçesinin nüfusu 7.183'tür. İlçe ekonomisi tarım ve turizm odaklıdır. Özellikle Taşucu Mahallesi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve plajlarıyla turizm açısından önemlidir. Ayrıca ilçede, balıkçılık faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Karataş, Akdeniz'in güneyinde yer aldığı için sıcak ve nemli bir iklim görülmektedir. Bu nedenle ilçede tarımda turunçgil, muz, pamuk ve sebzeler yetiştirilmektedir.

Karataş ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile Adana'nın önemli turizm merkezlerinden biridir. İlçenin sahilinde yer alan Taşucu, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Bunun yanı sıra ilçede Korykos Antik Kenti, Korykos Kalesi ve Ayas Kalesi gibi tarihi yerler de ziyaret edilmeye değerdir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

YURTDIŞI OYLARIN ETKİSİ NE?

75 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'tan 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.



