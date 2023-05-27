2023 Seçim leri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Adana Yüreğir seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Yüreğir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Adana Yüreğir Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana ilinin merkez ilçelerinden biri olan Yüreğir, ilin en kalabalık ikinci ilçesidir. Tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Yüreğir, bugün modern bir ilçe olarak gelişimini sürdürmektedir.

Tarihi:

Yüreğir ilçesi, tarihi dokusu ve kültürel mirası ile önemli bir yere sahiptir. İlk yerleşim tarihi Milattan Önce 4000'lere kadar uzanan ilçede Hititler, Asurlular, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Memlükler, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde birçok medeniyet hüküm sürmüştür. İlçede bu dönemlere ait birçok tarihi eser ve yapılar günümüze kadar korunarak gelmiştir.

Coğrafi:

Yüreğir, Adana'nın merkezinde yer almaktadır. Kuzeyinde Seyhan ilçesi, doğusunda Ceyhan ilçesi, batısında Feke ilçesi ve güneyinde ise Karaisalı ilçesi ile komşudur. İlçenin yüz ölçümü 433 kilometrekaredir. İlçe, Seyhan Nehri'nin kollarından biri olan Tarsus Çayı tarafından sulanmaktadır.

Mahalleleri:

Yüreğir ilçesi, 45 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Abdurrahmangazi Mahallesi

Akbelen Mahallesi

Alibey Mahallesi

Bağlarbaşı Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

Bekirpaşa Mahallesi

Beyazevler Mahallesi

Beydağı Mahallesi

Camili Mahallesi

Cemalpaşa Mahallesi

Çakmaklı Mahallesi

Çamlıbel Mahallesi

Çınarlı Mahallesi

Demirköprü Mahallesi

Dikilitaş Mahallesi

Doğankent Mahallesi

Fevzipaşa Mahallesi

Göksu Mahallesi

Gülbahçesi Mahallesi

Güzelyalı Mahallesi

Hacı Sabancı Mahallesi

Hasanlar Mahallesi

Horzum Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

İncirlik Mahallesi

Karslılar Mahallesi

Kazım Karabekir Mahallesi

Kıyılar Mahallesi

Kocavezir Mahallesi

Kocaslı Mahallesi

Köprü Mahallesi

Köşk Mahallesi

Kürkçüler Mahallesi

Lalebey Mahallesi

Malkoçoğlu Mahallesi

Mavi Bulvar Mahallesi

Nadirler Mahallesi

Pınar Mahallesi

Reşatbey Mahallesi

Saatçi Mahallesi

Sakarya Mahallesi

Sümer Mahallesi

Tepebağ Mahallesi

Uğur Mumcu Mahallesi

Ulubatlı Hasan Mahallesi

Yakuplu Mahallesi

Yavuzlar Mahallesi

Yüreğir ilçesinin nüfusu oldukça yüksektir. 2021 yılı verilerine göre ilçenin nüfusu 508.697'dir. İlçe, Adana'nın en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

İKİNCİ TURDA SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

YENİ SEÇİM YASASINA GÖRE, İTTİFAKTAKİ KAÇ PARTİ SEÇİM BARAJINI AŞMIŞ SAYILACAK?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.











