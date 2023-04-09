AK Parti Ankara milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları isim listesi için nefesler tutuldu. Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya verilecek AK Parti milletvekilim aday listeleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday adayı başvurularının 6 bini geçtiğini açıkladı. AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine saatler kaldı. Peki AK Parti Ankara 1., 2., ve 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti Ankara milletvekili aday listesi son dakika gelişmesi.
AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler, aday listesi belli oldu mu?
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, çekilen siyasi partiler olabileceği için birleşik oy pusulasındaki tam sıranın, yarın milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın (9 Nisan 2023 Pazar) öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi.
AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekili adaylarına ilişkin olarak, “Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. Ondan sonra parti kurullarımızdaki çalışmalar sonuçlanıp listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimizde bu isimler kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesini ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Bunların hepsini de vakti geldiğinde sizler vasıtasıyla milletimizin bilgisine sunacağız." dedi.
AK Parti oy pusuladaki yeri neresi?
Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi'nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.
İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.
Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:
- "Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7,Cumhur İttifakı 8, Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20."
AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ (24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ
24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'nin Ankara milletvekili adayları YSK'ya teslim edilen listeden sonra belli olmuştu. İşte o isimler...
ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
FATİH ŞAHİN
YALÇIN AKDOĞAN
ALİ İHSAN ARSLAN
MURAT YILDIRIM
FATMA ÖNCÜ
FAHRİ USTA
GÖKÇER DOĞAN
FEVZİ AYDIN
BÜŞRA SOYLU
MUAMMER CEMALOĞLU
ELİF RABİA TOPTANCI
ADİL CAN YILDIRIM
ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA DESTİCİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM
EMRULLAH İŞLER
ORHAN YEGİN
ARİFE POLAT DÜZGÜN
ZEYNEP YILDIZ
AHMET FETHAN BAYKOÇ
ENES ŞİŞMAN
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
İBRAHİM ENES DURUAY
ONUR ALP BAŞAYAR
ANKARA 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET NACİ BOSTANCI
ASUMAN ERDOĞAN
NEVZAT CEYLAN
BARIŞ AYDIN
HACI TURAN
MERYEM GÖKA
TUNA KOÇ
KURTCAN ÇELEBİ
SERHAT BAYAR
DİLARA TABAK
MEHMET GÜNDOĞDU
MÜCAHİT EFE