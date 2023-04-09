AK Parti milletvekili adayları isim listesi için nefesler tutuldu. Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya verilecek AK Parti milletvekilim aday listeleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday adayı başvurularının 6 bini geçtiğini açıkladı. AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine saatler kaldı. Peki AK Parti Ankara 1., 2., ve 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti Ankara milletvekili aday listesi son dakika gelişmesi.

AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler, aday listesi belli oldu mu?

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, çekilen siyasi partiler olabileceği için birleşik oy pusulasındaki tam sıranın, yarın milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın (9 Nisan 2023 Pazar) öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi.

AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekili adaylarına ilişkin olarak, “Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. Ondan sonra parti kurullarımızdaki çalışmalar sonuçlanıp listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimizde bu isimler kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesini ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Bunların hepsini de vakti geldiğinde sizler vasıtasıyla milletimizin bilgisine sunacağız." dedi.

AK Parti oy pusuladaki yeri neresi?

Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi'nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.

İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

"Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8 , Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20."

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ (24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ

24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'nin Ankara milletvekili adayları YSK'ya teslim edilen listeden sonra belli olmuştu. İşte o isimler...

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

FATİH ŞAHİN

YALÇIN AKDOĞAN

ALİ İHSAN ARSLAN

MURAT YILDIRIM

FATMA ÖNCÜ

FAHRİ USTA

GÖKÇER DOĞAN

FEVZİ AYDIN

BÜŞRA SOYLU

MUAMMER CEMALOĞLU

ELİF RABİA TOPTANCI

ADİL CAN YILDIRIM

ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA DESTİCİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM

EMRULLAH İŞLER

ORHAN YEGİN

ARİFE POLAT DÜZGÜN

ZEYNEP YILDIZ

AHMET FETHAN BAYKOÇ

ENES ŞİŞMAN

MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

İBRAHİM ENES DURUAY

ONUR ALP BAŞAYAR

ANKARA 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET NACİ BOSTANCI

ASUMAN ERDOĞAN

NEVZAT CEYLAN

BARIŞ AYDIN

HACI TURAN

MERYEM GÖKA

TUNA KOÇ

KURTCAN ÇELEBİ

SERHAT BAYAR

DİLARA TABAK

MEHMET GÜNDOĞDU