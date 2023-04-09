AK Parti İzmir milletvekili adayları 14 Mayıs 2023

Türkiye’de nefesler tutuldu 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 28. Dönem milletvekilliği seçimlerine kilitlendi. AK Parti İzmir Milletvekili aday listesi, AK Parti 28. Dönem İzmir Milletvekili adayları kimler, 14 Mayıs 2023 AK Parti 28. Dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? soruları seçmenlerin en çok odaklandığı konuların başında geliyor. Peki AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer alan milletvekillerinin isim isim tam listesi ne zaman açıklanacak? İşte AK Parti İzmir milletvekili aday listesi son dakika gelişmesine ilişkin detaylar.

AK Parti İzmir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

14 Mayıs’ta milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere sayılı günler kala partiler de 28. Dönem milletvekili adaylarını belirlemek için arı gibi çalışıyor. MHP milletvekili adayları listesini 7 Nisan’da YSK’ya teslim etmişti. Peki AK Parti İzmir milletvekili adayları istesi belli oldu mu? AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, çekilen siyasi partiler olabileceği için birleşik oy pusulasındaki tam sıranın, yarın milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Bugün (9 Nisan 2023 Pazar) öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi.

AK Parti İzmir milletvekili adayı kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekili adaylarına ilişkin olarak, “Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. Ondan sonra parti kurullarımızdaki çalışmalar sonuçlanıp listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimizde bu isimler kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesini ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Bunların hepsini de vakti geldiğinde sizler vasıtasıyla milletimizin bilgisine sunacağız." dedi. YSK'ya listelerin teslim edilmesiyle birlikte AK Parti İzmir milletvekili aday listesi de belli olmuş olacak.

AK Parti oy pusuladaki yeri neresi?

Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi'nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.

İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

"Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8, Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20."

AK APARTİ İZMİR MİLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ (24 HAZİRAN 2028 SEÇİMLERİ)

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti İzmir milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler.

İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİNALİ YILDIRIM

MAHMUT ATİLLA KAYA

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

CEMAL BEKLE

BİLAL DOĞAN

EMRE CEMİL AYVALI

TEMEL YILDIRIM

AHMET GÜRHAN

GÖZDE KESKİN

FATİH REHA YAVUZER KAM

KORAY BATTAL

MUHABBET GÜNERİ

AHMET UĞUR BARAN

HALİL CÜNEYT AÇIL

İZMİR 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAMZA DAĞ

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

NECİP NASIR

YAŞAR KIRKPINAR

MELEK EROĞLU

NECİP FAZIL KURT

ADİL YÜKSEL

ERDEM ÖKSÜZ

GERÇEK TEKİN

MUSA ÇEVİK

SALİHA BOZKURT

AHMET NUMAN ARICI

FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

ENDER DOĞAN







