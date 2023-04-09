AK PARTİ MİLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. Merakla beklenen AK Parti'de milletvekili aday listesi açıklandı. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadığı öğrenildi.
Binali Yıldırım milletvekili adayı oldu mu?
- AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel BaşkanvekiliBinali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanıİsmet Yılmaz, AK Parti Grup BaşkanvekilleriBülent Turan, Mustafa ElitaşileYılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan YardımcılarıHayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demirözve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.
2023 seçimleri: AK Parti milletvekili aday listesi
2023 AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İşte 14 Mayıs seçimleri AK Parti'nin milletvekili adayları:
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra