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AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı: İşte il il tam liste

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için aday listesi belli oldu. 2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi isteğiyle aday yapılmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise İzmir 1. Bölge 1. sıradan listeye girdi. AK Parti Bursa aday listesinde 2. bölge 1. sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı. İşte AK Parti milletvekili adayları isim listesi.

16:24 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK PARTİ MİLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

AK PARTİ MİLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesi
kesileşti. AK Parti Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamladı.

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. Merakla beklenen AK Parti'de milletvekili aday listesi açıklandı. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadığı öğrenildi.

Binali Yıldırım milletvekili adayı oldu mu?

  • AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili
    Binali Yıldırım
    , AK Parti Grup Başkanı
    İsmet Yılmaz
    , AK Parti Grup Başkanvekilleri
    Bülent Turan, Mustafa Elitaş
    ile
    Yılmaz Tunç
    , AK Parti Genel Başkan Yardımcıları
    Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz
    ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

2023 seçimleri: AK Parti milletvekili aday listesi

2023 AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İşte 14 Mayıs seçimleri AK Parti'nin milletvekili adayları:

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
– İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra -
Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ömer İleri
Ankara 3. Bölge –
Tuğgeneral Remzi Albasan
(Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden
Cansın Yılmaz Yaşar
var.
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi
Zehranur Yılmaz Aydemir
(25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt
(Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan
Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen
İsmail Ok
Burdur 1. Sıra –
Adem Korkmaz
(Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank
(TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra
Fatma Öncü
(Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen
Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık
– Osmaniye 1.sıra
Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer
- Ordu 1
Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ
– Şanlıurfa 1.
Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati
– Mersin 1. Sıra
Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişçi
– Kahramanmaraş
Mehmet Muş
– Samsun
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı
Adil Karaismailoğl
u – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu
– Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen
-Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

AK Parti Sözcüsü Ömer çelik
– Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra



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