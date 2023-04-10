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AK Parti Muş, Bingöl, Van, Bitlis, Kars milletvekili adayları kimler?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin partilerin aday listeleri YSK’ya teslim edildi. AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan aday oldu. Van aday listesinde, daha önce 23. Dönem Ankara ve 24. Dönem Van milletvekili olarak görev yapan Burhan Kayatürk, birinci sıradan aday gösterildi. AK Parti Muş 1. sıra adayı Mehmet Emin Şimşek aldı. Bingöl 1. sıra adayı ise Feyzi Berdibek oldu. İşte 2023 seçimleri AK Parti Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Kars milletvekili adaylarının tam listesi.

16:57 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti milletvekili adayları isim listesi (Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Kars)

AK Parti milletvekili adayları isim listesi (Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Kars)

AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıradan listeye gerdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Peki, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Kars milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Muş, Bingöl, Van, Bitlis, Kars milletvekili adayları tam liste.

AK Parti Van milletvekili aday listesi 2023

  1. Burhan Kayatürk
  2. Kayhan Türkmenoğlu
  3. Abdulahat Arvas
  4. Azad Kartal
  5. Selma Biçek
  6. Muhammed Çalağan
  7. Ömer Faruk Karakurt
  8. Affan Orhan.

AK Parti Muş milletvekili aday listesi 2023

  1. Mehmet Emin Şimşek
  2. Nur Ahmet Kılıçaslan
  3. Muhammed Bahaddin Işık

AK Parti Bingöl milletvekili aday listesi 2023

  1. Feyzi Berdibek
  2. Zeki Korkutata
  3. Furkan Ufuk Coşkun

AK Parti Bitlis milletvekili aday listesi 2023

  1. Turan Bedirhanoğlu
  2. Muaz Ergezen
  3. Cebrail Yakışır

AK Parti Kars milletvekili aday listesi 2023

  1. Adem Çalkın
  2. Yunus Kılıç
  3. Serkan Aykul

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#Van
#Kars
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