Türkiye’de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek olan Yeniden Refah Parti, milletvekili seçiminde ise kendi adaylarını çıkaracak. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim etti. Peki Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? YRP milletvekili adayları kimler? Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.