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2023 seçim sonuçlarına göre AK Parti oy oranı belli oluyor

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yer alan AK Parti oy oranları merak kazandı. AK Parti 2023 genel seçim sonuçları oy verme işlemlerinin ardından belli olmaya başladı. Yenisafak.som seçim sayfası üzerinden güncel oy oranları açıklanıyor. AK Parti hangi ilde ne kadar oy aldı? İşte 2023 seçim sonuçlarına göre AK Parti oy oranları…

19:16 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti oy oranı

AK Parti oy oranı

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Ak Parti 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. AK Parti seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ NE KADAR OY ALDI?

AK Parti oy oranlarını yenisafak.com’un aşağıda yer alan seçim sayfaları üzerinden öğrenebilirsiniz.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AK PARTİ OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ AK PARTİ OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

yenisafak.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye Haritası üzerinden Cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye genelinde aldığı oy oranlarını görebilirsiniz.

Türkiye Geneli Seçim Sonuçları sayfasında yer alan Türkiye Haritası üzerinde illerin isimleri kısaltmaları ile birlikte yer almaktadır. Haritadan sonuçlarını görmek istediğiniz şehrin üzerine tıklayabilirsiniz.

Canlı olarak sonuçları takip etmek isterseniz yüzde (%) üzerinden açılan sandık oranı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve toplam seçmen sayılarını takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.


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#seçim 2023
#AK Parti oy oranı
#ak parti
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