AK Parti oy oranları
AK PARTİ OY ORANI VE MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Önceki seçimleri birinci olarak bitiren AK Parti 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.
2023 AK PARTİ NE KADAR OY ALDI?
Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Ak Parti 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. AK Parti seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AK PARTİ OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI
AK Parti'nin milletvekili sayısı 286'dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ AK PARTİ OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.