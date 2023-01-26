|
Özgün

Akciğer sağlığı için önemli 10 gıda

Vücudumuzun en önemli organlarından akciğer, solunum yollarının temizlenmesi ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasının sağlaması gibi önemli bir rolü vardır. Akciğer sağlığında en önemli şeylerden birisi de beslenmedir. Uzmanlar akciğer sağlığını koruyan besinlerin bol bol tüketilmesi ve dengeli bir diyetin yapılması konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Peki akciğere hangi besinler iyi gelir? Akciğer sağlığını korumak için neler yapmak gerekir? İşte uzman görüşüyle soruların cevabı.

12:01 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Akciğer

Akciğer


Diyetisyen Hande Güngör insan vücudunun yiyecekleri yakıt olarak kullandığını ifade ederek akciğer sağlığı için taze sebze ve meyve yemenin önemli olduğunu söyledi.

AKCİĞERE HANGİ BESİNLER İYİ GELİR?

Güngör, akciğer sağlığı için 10 besin grubunu şöyle sıraladı;

"Lif bakımından zengin olan arpa, yulaf ve mercimek gibi gıdalar, B vitamini, magnezyum, selenyum ihtiva eder. Bu gıdalar akciğer sağlığını destekler. Taze sebzeler, yüksek lif ve flavanoid içeriği sayesinde akciğer fonksiyonunu iyileştiren pancar, biber, kabak, domates, kırmızı lahana, pazı gibi besinlerin aynı zamanda KOAH ve akciğer kanseri riskini azalttığı tespit edilmiştir. Taze meyveler, özellikle elma, yaban mersini gibi yüksek antosiyanin ile akciğerlerin oksidatif hasardan korunmasına katkı sağlar. Fonksiyonel gıdalar, yüksek antioksidan, antiinflamatuar içerikleri ile zerdeçal, yeşil çay, kahve ve kakao gibi gıdalar damar sağlığına katkıda bulunarak akciğer fonksiyonları üzerinde olumlu etki gösterir. Omega-3 kaynağı besinler, hamsi, sardalya, deniz somonu gibi besinlerin kaynakları olan omega-3 ün yeterli alımı, hava yolu damar geçirgenliğini arttırarak akciğer sağlığını korur. Kuruyemişler, özellikle selenyumun en zengin kaynaklarından olan brezilya cevizi, yüksek antioksidan içeriğiyle solunum ve vücut direnci fonksiyonlarını iyileştirici etki gösterdiği bilinmektedir. Yoğurt, kalsiyum, fosfor ve selenyum açısından zengin olması sebebiyle KOAH riskini azalttığı tespit edilmiştir. Zeytinyağı, yüksek polifenol içeriği ile akciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla seyreden solunum hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ifade edilmiştir. Antioksidan yönünden zengin vitaminler ve mineraller, yüksek antioksidan etki gösteren C ve E vitaminin yeterli alımı akciğer fonksiyonunu destekler. Su, akciğer fonksiyonlarının sürdürülmesi için önemli bileşenlerden olan mukus yapısının korunması için yeterli miktarda su gerekir. Kilo başına 30-33 miligram su tüketimi kişinin günlük sıvı ihtiyacını karşılamasını sağlar. İdeal kiloyu koruyarak dengeli ve yeterli bir beslenme planı uygulayan kişilerin hastalık riski azalır, enfeksiyonlara karşı direnci artar, vücut direnci sistemi güçlenir."

AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

İnsan vücudunun yiyecekleri yakıt olarak kullandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyeni Hande Güngör, "Gıdaların vücutta yakıta dönüştürülmesi sürecine metabolizma denir. Oksijenle beraber işlenen gıdaların doğru metabolize olması için sağlıklı solunum sistemine ihtiyacı vardır. Sağlıklı ve çeşitli seçilen besinler ile oluşturulan dengeli bir beslenme planı sağlıklı nefes almayı ve akciğer sağlığını korumayı destekler. Karbonhidratlar metabolize olurken daha çok, yağlar ise daha az karbondioksit üretirler. Bu sebeple solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin daha düşük karbonhidratlı ve daha yüksek yağlı diyet uygulamaları daha rahat nefes almalarını sağlar. Akciğer sağlığını korumak için, taze meyve sebze tüketimi, antioksidanlardan zengin vitamin-mineral alımı, yeterince sıvı tüketimi ile ideal kilonun korunması önemlidir" diye konuştu.


Ayrıca uzmanlar akciğer sağlığının korunması için öncelikle sigara içmemek ve pasif içicilikten kaçınmak gerektiğini vurguluyor. Sigara içmenin akciğer sağlığı üzerindeki etkilerinin, kansere kadar uzanabildiğini ve solunum yollarının tahriş edilmesine, enfeksiyonların ortaya çıkmasına ve zamanla akciğerlerin işlev kaybına neden olabileceğini söylüyor. Hava kirliliği, toz ve diğer zararlı maddeler de akciğer sağlığını tehlikeye atabilmektedir.


Öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? (UZMAN GÖRÜŞÜ)
Öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? (UZMAN GÖRÜŞÜ)

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte toplumda yaygın olarak uzun süreli öksürüğün ve hastalıkların arttığı görülmekte. Uzmanlara göre uzun süreli öksürüğün sık görülmeye başlanmasının en önemli sebebinin hala devam eden Kovid-19 hastalığı olduğu belirtiliyor. Kısa süreli ve şiddetli olmayan akut öksürüklerin genellikle hastalarda ciddi rahatsızlık yaratmayacağını söyleyen uzmanlar öksürüğün şiddetli olması veya uzun süre devam etmesinin birçok olumsuz olaylara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Peki öksürük neden olur? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Kaç gün, kaç hafta sürer? Neler yapmak gerekir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.


#akciğer
#sağlık
#kanser
#besin
#diyet
#meyve
#sebze
2 saat önce
default-profile-img
Akciğer sağlığı için önemli 10 gıda
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı: Gençler arasında birinciyiz
Gizli hazineler dağı: Göğün en yüksek tepesinden kaydedildi görüntüleri hayran bıraktı
Fatih Erbakan'dan İsveç tepkisi: Bunlar yaptırımdan anlar
Fransa'da reform krizi: Grev çağrısı yapıldı yüzlerce kişi hükümete karşı ayaklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.