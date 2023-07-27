Bu yıl Temmuz ayına tekabül eden Muharrem ayı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Muharrem ayının 10. gününde yaşanan Aşure günü için ise hazırlıklar başlamış oldu. Bu özel günde ibadet etmek isteyen ve geleneksel aşure tatlısı yapmak isteyenler, Aşure günü yaşanan olayları ve bu günün önemini araştırmaya koyuldu. Peki, Aşure günü hangi olaylar olmuştur? İşte Muharrem ayının onuncu günü olan aşure gününde meydana gelen 10 önemli olay...