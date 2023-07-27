|
Özgün

28 Temmuz Cuma akşam ezan vakti saat kaçta?

Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Allah Resûlü [sallallahu aleyhi vesellem] Mekke müşriklerinin zulmünden uzaklaşıp Medine’ye hicret etti. Müminler Medine tepelerinde toplanıp Allah Resûlü’nü karşılama mutluluğuna erdiler. Ve o gün aşure günüydü. Yani muharrem ayının onuncu günü. Aşure günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu gün, İslam dünyasında önemli bir gündür ve Müslümanlar bu günü oruç tutarak ihya etmekte. Aşure günü oruç tutan vatandaşlar iftar için akşam ezanı saatini merak ediyorlar. Diyanet namaz vakitlerine göre 28 Temmuz 2023 Cuma il il akşam ezanı, iftar vakitleri haberimizde.

17:05 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Diyanet namaz vakitleri akşam namaz saatleri

Diyanet namaz vakitleri akşam namaz saatleri

Aşure günü, Müslümanların dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği bir gündür. Bu gün, Müslümanlar bir araya gelerek dua eder, aşure tatlısı yapar ve birbirlerini ziyaret eder. Aşure günü, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp İsrailoğulları'nı Mısır'dan kurtardığı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek üzereyken Allah'ın onu bağışladığı ve Hz. Muhammed'in soyundan gelen Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün olarak kabul edilir. İşte 27 Temmuz Perşembe ve 28 Temmuz Cuma akşam ezan vakitleri.

27 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 27 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri şöyledir:

  • İmsak: 04:00
  • Güneş: 05:48
  • Öğle: 13:16
  • İkindi: 17:11
  • Akşam: 20:34
  • Yatsı: 22:13

27 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 27 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şöyledir:

  • İmsak: 03:51
  • Güneş: 05:35
  • Öğle: 13:00
  • İkindi: 16:54
  • Akşam: 20:15
  • Yatsı: 21:52

27 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

27 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

  • İmsak: 04:22
  • Güneş: 06:02
  • Öğle: 13:23
  • İkindi: 17:14
  • Akşam: 20:34
  • Yatsı: 22:07

28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 04:02
  2. Güneş: 05:49
  3. Öğle: 13:16
  4. İkindi: 17:11
  5. Akşam: 20:33
  6. Yatsı: 22:12

28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 04:23
  2. Güneş: 06:03
  3. Öğle: 13:23
  4. İkindi: 17:14
  5. Akşam: 20:34
  6. Yatsı: 22:07

28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 03:52
  2. Güneş: 05:36
  3. Öğle: 13:00
  4. İkindi: 16:54
  5. Akşam: 20:15
  6. Yatsı: 21:52

28 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 04:16
  2. Güneş: 05:52
  3. Öğle: 13:09
  4. İkindi: 16:57
  5. Akşam: 20:16
  6. Yatsı: 21:45

28 Temmuz 2023 Diyarbakır namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 Diyarbakır namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 03:33
  2. Güneş: 05:11
  3. Öğle: 12:31
  4. İkindi: 16:21
  5. Akşam: 19:40
  6. Yatsı: 21:11

28 Temmuz Cuma akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Akşam Ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre,

  1. İstanbul akşam ezan saati: 20:33’de
  2. Ankara akşam ezan saati 20:14’te
  3. İzmir akşam ezan saati 20:33’te
  4. Bursa akşam ezan saati 20:30’da
  5. Bursa akşam ezan saati 20:16’da

Aşure günü oruç tutmanın sevabı

Allah Resûlü [sallallahu aleyhi vesellem] Mekke müşriklerinin zulmünden uzaklaşıp Medine’ye hicret etti. Müminler Medine tepelerinde toplanıp Allah Resûlü’nü karşılama mutluluğuna erdiler. Ve o gün aşure günüydü. Yani muharrem ayının onuncu günü.

Resûl-i Ekrem, o gün yahudilerin bayram ettiğini, oruç tuttuğunu farketti. Sebebini sahabiler anlattı:

Ey Allah’ın resûlü! Yahudi ve hıristiyanlar bugüne hürmet ediyorlar!..

Vahy-i ilâhî, Resûlullah’ın gönlünde ictihad olarak yer etti ve şöyle buyurdu: Ben Musa’ya daha yakınım.

Ve o gün oruca niyetlendi. (Buhârî; Müslim)

Aşure günü oruç tutmanın sevabına ilişkin hadis

Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu: Aşure orucunu bir gün önce ve bir gün sonra tutmak suretiyle yahudilere muhalefet edin. (Ahmed. b. Hanbel)

Ramazandan sonra en üstün oruç, Allah’ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur. (Müslim; Ebû Davud)

#akşam namaz
#akşam namaz saati
#diyanet namaz vakitleri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler