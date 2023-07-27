Aşure günü, Müslümanların dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği bir gündür. Bu gün, Müslümanlar bir araya gelerek dua eder, aşure tatlısı yapar ve birbirlerini ziyaret eder. Aşure günü, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp İsrailoğulları'nı Mısır'dan kurtardığı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek üzereyken Allah'ın onu bağışladığı ve Hz. Muhammed'in soyundan gelen Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün olarak kabul edilir. İşte 27 Temmuz Perşembe ve 28 Temmuz Cuma akşam ezan vakitleri.

27 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 27 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri şöyledir:

İmsak: 04:00

Güneş: 05:48

Öğle: 13:16

İkindi: 17:11

Akşam: 20:34

Yatsı: 22:13

27 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 27 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şöyledir:

İmsak: 03:51

Güneş: 05:35

Öğle: 13:00

İkindi: 16:54

Akşam: 20:15

Yatsı: 21:52

27 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

27 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:22

Güneş: 06:02

Öğle: 13:23

İkindi: 17:14

Akşam: 20:34

Yatsı: 22:07

28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:02 Güneş: 05:49 Öğle: 13:16 İkindi: 17:11 Akşam: 20:33 Yatsı: 22:12

28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:23 Güneş: 06:03 Öğle: 13:23 İkindi: 17:14 Akşam: 20:34 Yatsı: 22:07

28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:52 Güneş: 05:36 Öğle: 13:00 İkindi: 16:54 Akşam: 20:15 Yatsı: 21:52

28 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:16 Güneş: 05:52 Öğle: 13:09 İkindi: 16:57 Akşam: 20:16 Yatsı: 21:45

28 Temmuz 2023 Diyarbakır namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 Diyarbakır namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:33 Güneş: 05:11 Öğle: 12:31 İkindi: 16:21 Akşam: 19:40 Yatsı: 21:11

28 Temmuz Cuma akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Akşam Ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre,

İstanbul akşam ezan saati: 20:33’de Ankara akşam ezan saati 20:14’te İzmir akşam ezan saati 20:33’te Bursa akşam ezan saati 20:30’da Bursa akşam ezan saati 20:16’da

Aşure günü oruç tutmanın sevabı

Allah Resûlü [sallallahu aleyhi vesellem] Mekke müşriklerinin zulmünden uzaklaşıp Medine’ye hicret etti. Müminler Medine tepelerinde toplanıp Allah Resûlü’nü karşılama mutluluğuna erdiler. Ve o gün aşure günüydü. Yani muharrem ayının onuncu günü.

Resûl-i Ekrem, o gün yahudilerin bayram ettiğini, oruç tuttuğunu farketti. Sebebini sahabiler anlattı:

Ey Allah’ın resûlü! Yahudi ve hıristiyanlar bugüne hürmet ediyorlar!..

Vahy-i ilâhî, Resûlullah’ın gönlünde ictihad olarak yer etti ve şöyle buyurdu: Ben Musa’ya daha yakınım.

Ve o gün oruca niyetlendi. (Buhârî; Müslim)

Aşure günü oruç tutmanın sevabına ilişkin hadis

Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu: Aşure orucunu bir gün önce ve bir gün sonra tutmak suretiyle yahudilere muhalefet edin. (Ahmed. b. Hanbel)