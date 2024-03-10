Aksaray sahur vakti 2024

Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan ayı boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. Aksaray

sayesinde Aksaray'da iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Aksaray imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Aksaray için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Aksaray imsakiyesi...