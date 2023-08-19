ALES 2 sınavı için geri sayım başladı. ALES 2 sınav yerleri ÖSYM AİS sayfasından T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebiliyor. ALES sınavına girecek adaylar ALES soru dağılımı, ALES sınav süresi, ALES soru sayıs ı ve sonuçların geçerlilik süresi gibi detayları merak ediyor. ALES ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

ALES NEDİR?

ALES , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının kısaltmasıdır. Bu sınav, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrencilerin alınması için uygulanır. Aynı zamanda öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolara atama yapılması için de ALES puanına ihtiyaç duyulmaktadır.

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES, bir yıl içerisinde 3 kez uygulanmaktadır. Uygulama yerleri ise 81 ildir. Yurt dışına gönderilecek lisansüstü öğrenci adaylarının belirlenmesinde de ALES, belirleyici bir sınavdır.

ALES KAÇ YILDIR YAPILIYOR?

ALES, ilk olarak 1997 yılında uygulanmıştır. O dönemdeki adı Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) şeklindedir. Sınavın adı tam 10 yıl sonra Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) şeklinde değiştirilmiştir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru yapmak için izlenecek adımlar şu şekildedir:

Sınav başvuru tarihi aralığında ÖSYM AİS'e giriş yaparak başvuru adımlarını tamamlamak gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde sınav ücretinin ödenmesiyle başvuru işlemi yapılır.

Sınav başvurusunun tamamlanıp tamamlanmadığı mutlaka sistemden kontrol edilmelidir. Aynı zamanda ÖSYM tarafından iletine kısa mesaj (SMS) bilgilendirmeleri de dikkate alınmalıdır.

ALES SINAV SÜRESİ

ALES, saat 10.15’te başlamaktadır ve 150 dakika yani 2,5 saat süren bir sınavdır. Sınava giren adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde salonu hiçbir durumda terk etmemelidir. Nedeni ne olursa olsun sınav salonundan ayrılan hiçbir aday sınav salonuna tekrar kabul edilmemektedir.

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ

Türkiye'de özellikle Tezli Yüksek Lisans başvurularında ALES puanı gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise genellikle ALES şartı aranmaz. Bu sınav, genel olarak sayısal ve sözel alanlarda analitik düşünmeyi ölçecek sorulara sahiptir. Sınav süresi 150 dakikadır. ALES geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES'TE HANGİ DERSLER VAR?

ALES, sayısal ve sözel testlerden oluşmaktadır. ALES’te olan dersler aşağıda listelenmiştir:

Matematik

Geometri

Sayısal Mantık - Akıl Yürütme

Türkçe

Sözel Mantık - Mantıksal Akıl Yürütme

ALES KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI

ALES'e giren adayların karşısına sayısal ve sözel derslerden testler çıkmaktadır. Sayısal testlerdeki amaç adayın sayısal ve mantıksal muhakeme becerisini ölçmektir ve 50 sorudan oluşmaktadır. Sözel testin amacı da adayın sözel muhakeme yeteneğini ölçmektir. Sözel testte de adaylara 50 soru sorulmaktadır. Farklı alanlardan mezun olmuş veya olabilecek adayların hepsinin yetenek ve bilgilerini ölçebilmek için sorulan bu sorular Türkçedir ve çeşitli konulardan oluşmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı konuları aşağıda verilmiştir.

ALES Matematik konuları aşağıda listelenmiştir:

Kümeler

Çözümleme

Denklemler

Oran-Orantı

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Mutlak Değer

Yaş Problemleri

Rasyonel Sayılar

Temel Kavramlar

Hareket Problemleri

Karışım Problemleri

Bölme ve Bölünebilme

Sayı ve Kesir Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok

Sıralama, Basit Eşitsizlikler

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

İşlem, Modüler Aritmetik ve Fonksiyon

ALES Geometri konuları aşağıda listelenmiştir:

Katı Cisimler

Özel Dörtgenler

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Çokgenler ve Dörtgenler

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

ALES Sayısal Mantık konuları aşağıda listelenmiştir:

Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

ALES Türkçe konuları aşağıda listelenmiştir:

Paragraf

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Anlatım Bozuklukları

ALES Sözel Mantık - Akıl Yürütme konuları aşağıda listelenmiştir:

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekâya Dayalı Problem Çözme

ALES’te tüm bu konulardan toplam 100 soru sorulmaktadır. Listelenen konulardan çıkan soru sayısı değişiklik göstermektedir. Listede yer alan konuların soru dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES puanı, ÖSYM'nin cevap kâğıdını optik ile okutarak bilgisayar ortamında değerlendirmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Adayların vermiş olduğu cevapların her biri ayrı ayrı değerlendirilmektedir ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan oluşturulmaktadır. Bu ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir. Her aday için 3 ağırlıklı puan ( sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı, eşit ağırlıklı) hesaplanmaktadır. Eğer iptal edilen soru varsa o soru değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Hesaplanan bu ağırlıklı puanlar ÖSYM'nin formülüne göre 100 üzerinden puanlara dönüştürülmektedir. ÖSYM'nin formülü aşağıda verilmiştir:

Sınava giren adaylar ALES puanlarını merak ettikleri için sonuçlar açıklanmadan önce internet üzerinden ALES puan hesaplama araçları ile de puanlarını hesaplamaktadır.

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

ALES’te 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Puan hesaplaması yapılırken adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmaktadır ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar oluşturulmaktadır.







