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ALES sınav yerleri açıklandı: 2023 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Ales sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ve sınav yerlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:39 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.


SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR


Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.


Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi

gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



#ALES
#ÖSYM
#Akademik Personel ve Lisansüstü
#sınava giriş belgesi
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