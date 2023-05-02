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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/1 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları için geri sayım başladı. YDS/1 sınavı ÖSYM tarafından 9 Nisan tarihinde uygulandı. ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen süreçte YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı merak konusu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sonuç tarihi de paylaşıldı. YDS/1-2023 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

15:51 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
YDS

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1-2023) sonuçları için geri sayım sürüyor. YDS/1 sınavının ardından sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.


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