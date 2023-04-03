ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 YDS sınav giriş belgesi erişime açıldığını duyurdu.