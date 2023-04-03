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ÖSYM 2023-YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan YDS sınav giriş belgesi adayların gündeminde... YDS'ye başvuran öğrenciler ÖSYM üzerinden yayımlanan 2023 YDS sınav giriş yerleri belgesini alabiliyor. Peki YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS 2023 sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

08:40 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YDS

YDS

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 YDS sınav giriş belgesi erişime açıldığını duyurdu.

YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2023 yılındaki ilk oturumu için ÖSYM, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

2023 YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

YDS/1 SINAV TARİHİ VE SINAV SONUÇLARI

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.



#yds
#dys sınav giriş belgesi
#ösym
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