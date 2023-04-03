YDS
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 YDS sınav giriş belgesi erişime açıldığını duyurdu.
YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2023 yılındaki ilk oturumu için ÖSYM, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı.
2023 YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.
YDS/1 SINAV TARİHİ VE SINAV SONUÇLARI
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.