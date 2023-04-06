YDS
YDS 2023 bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak. Sınava katılacak adaylar sorular ve sınav süresine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, YDS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? 2023 YDS sınavı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek?
YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.
YDS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK?
2023 YDS/1 sınavı 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak olan sınav 12.15’te sona erecek.
YDS PUAN TÜRÜ NE DEMEK?
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi anlamına geliyor.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.