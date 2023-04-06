Cloze test aynı zamanda çıkartmalı test ya da boşluk test olarak bilinir. Bu bağlamda bir cümle içerisinde yer alan bazı kelime ya da kelimeler çıkartılır. Daha sonra bu kelimelerin doldurulması istenir. Özellikle İngilizce sınavları kapsamında dilbilgisi üzerinden çok sık öne çıkan sorular içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Peki, Cloze testler nasıl çözülür? İşte cloze test çözme teknikleri ile örnek cloze test soruları!