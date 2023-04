Genelde eğitim üzerinden farklı sorular doğrusunda cloze test ön plana çıkar. Aynı zamanda bu testin yine Türkçe üzerinden de bir karşılığı olduğunu ifade etmek mümkün. Peki Cloze test nedir? Cloze test soruları nasıl çözülür? İşte, ayrıntılar

CLOZE TEST NEDİR?

Cloze test aynı zamanda çıkartmalı test ya da boşluk test olarak bilinir. Bu bağlamda bir cümle içerisinde yer alan bazı kelime ya da kelimeler çıkartılır. Daha sonra bu kelimelerin doldurulması istenir. Özellikle İngilizce sınavları kapsamında dilbilgisi üzerinden çok sık öne çıkan sorular içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Böylece belirli bir hedef kitle adına, cümle ne kadar kolay okunup okunamayacak konusunda bu şekilde bilgi elde edilir.

CLOZE TEST SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Genel olarak cloze test soruları daha çok İngilizce soruları olarak da ön plana çıkmaktadır. Dilbilgisi üzerinden cümlenin öğeleri ile beraber değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Yani özne ve yüklem ile birlikte içerisinde yer alan farklı öğeler kapsamında İngilizce üzerinden dil bilgisi ile birlikte gerçekleşir. O yüzden cloze test soruları çözebilmek için, öncelikle İngilizce dil bilgisini iyi kavramak gerekir. Böylece kolay bir şekilde farklı cümleler eşliğinde çözümü sağlamak mümkün.

CLOZE TEST SORU ÖRNEKLERİ VE ÇÖZÜM TEKNİKLERİ

1)

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) —- attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) —-. But (3) —- the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

1.

A. ability

B. invention

C. comprehension

D. concern

E. claim

2.

A. deliberately

B. sensibly

C. fairly

D. regrettably

E. seriously

3.

A. under

B. by

C. over

D. at

E. from

4.

A. are beginning

B. have begun

C. were beginning

D. begin

E. would begin

5.

A. another

B. each other

C. the others

D. one other

E. any other

Çözümler

1.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) —-. But (3) —- the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: E

ability = yetenek, beceri

invention = icat, buluş

comprehension = kavrayış, idrak, kapsam

concern = ilgi, mesele, endişe

claim = iddia, talep

Açıklama:

“1912 yılında Wegener adında bir Alman iddia etti ki …”

İsim türünde bir kelime sorusu, sorunun çözümünde ilk satırda yer alan “bildirmek / iddia etmek / açıklamak” anlamına gelen “declare” fiilini fark etmek önem taşımaktadır. Buradan hareketle metnin devamında yer alan “Onun … sı neredeyse hiç ilgi çekmedi.” ifadesini en doğru şekilde tamamlayan kelime E seçeneğinde verilen “claim = iddia, talep” kelimesi olacaktır.

2.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) —- the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: E

deliberately = bilerek / kasten

sensibly = mantıklı / makul bir şekilde

fairly = adil bir şekilde, oldukça

regrettably = üzülerek / ne yazık ki

seriously = ciddi olarak / ciddi bir şekilde

Açıklama:

Zarf türünde bir kelime sorusu, “1915’te, o (Wegener) kıtasal sürüklenme üzerine bir kitap yayımladı. Kimse onu … ye almadı.” cümlesini en anlamlı şekilde tamamlayacak kelime E seçeneğinde yer alan “seriously” olacaktır.

Ayrıca İngilizcede “Collocation (eşdizimlilik)” bir diğer deyişle (tekrarlanan birlikte kullanım yoluyla kalıplaşmış kısmen ya da tamamen sabitleşmiş ifadeler) anlamına gelen kullanımdan biri olan “take something seriously = bir şeyi ciddiye almak” yapısını daha önce görmüş olmak sorunun çözümünü bir hayli kolaylaştıracaktır.

3.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) By the early 1960s, geologists (4) —- to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: B

A. under

B. by

C. over

D. at

E. from

Açıklama:

Bir “preposition(edat)” sorusu, bu sorunun çözümünde “by + zaman ifadesi” kullanımının “… zamanına / tarihine gelindiğinde ya da … tarihi itibariyle” şeklinde Türkçeleştirilebileceği bilgisine sahip olmak bizleri B seçeneğine yönlendirecektir.

4.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) By the early 1960s, geologists (4) were beginning to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) —- at around two and a half centimeters a year.

Cevap: C

A. are beginning = başlıyorlar ya da başlayacaklar

B. have begun = başladılar ya da başlamışlardır

C. were beginning = başlıyorlardı

D. begin = başlarlar

E. would begin = başlayacaktılar

Açıklama:

Bir tense sorusu. Cümle başındaki “By the early 1960s(1960’ların başı itibarıyla / 1960’ların başına gelindiğinde)” ifadesi bize bu cümlede gerçekleşen eylemlerin geçmiş zaman diliminde kaldığını göstermektedir, bu nedenle günümüze etki eden eylemler için kullanılan “Present Tense”lerden olan A, B, D seçenekleri elenir. E seçeneğindeki “would begin = başlayacaktılar” (would + V1) yapısı geçmişte gerçekleşmemiş eylemlere ya da günümüzdeki gerçekleşme olasılığı neredeyse bulunmayan hayali eylemlere atıfta bulunmak için kullanıldığından elenecek ve geriye bir kullanımı geçmişte zaman içerisinde değişim gösteren eylemleri anlatmak olan Past Continuous Tense’in bulunduğu C seçeneği doğru yanıt olacaktır.

5.

In 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (1) claim attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one took it (2) seriously. But (3) By the early 1960s, geologists (4) were beginning to realize that molten rock was seeping up from under the oceans and pushing the continents further away from (5) each other at around two and a half centimeters a year.

Cevap: B

A. another = başka bir / ikinci bir

B. each other = birbirini

C. the others = diğerleri (tanımlı isim)

D. one other = bir diğer

E. any other = başka herhangi bir (olumsuz yapı)

Açıklama:

Metindeki “Kıtaları … den iterek uzaklaştırmak” cümlesini en anlamlı biçimde karşılıklı eylemleri anlatmak için kullanılan “each other / birbirini” yapısının verildiği B seçeneği doğru olacaktır.