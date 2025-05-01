ALES SONUÇ TARİHİ 2025: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından, yüksek lisans ve akademik kadro başvurularını planlayan binlerce aday, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan’da düzenlenen 2025 ALES/1 oturumunun ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişinin katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin resmi takvimine göre 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü erişime açılacak.
ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.