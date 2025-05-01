ALES SONUÇ TARİHİ 2025: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan’da düzenlenen 2025 ALES/1 oturumunun ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişinin katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin resmi takvimine göre 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü erişime açılacak.