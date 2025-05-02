2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından 13 Nisan'da yapıldı. ALES sınavı sonrasında adaylar sonuçları ve alacakları puanları merak ediyor. ALES sonuçları açıklandı. İşte 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan’da düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için gözler sonuç tarihinde. 2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. Takvim bu kez ALES sonuçları için işliyor.
2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025'te yapılan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.
ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli??
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.