Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan’da düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için gözler sonuç tarihinde. 2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. Takvim bu kez ALES sonuçları için işliyor.

2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025'te yapılan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli??