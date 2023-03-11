TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo markası, "her yıl yeni bir ürün lansmanı" stratejisini, 2023 yılında Giulia ve Stelvio modellerini yenileyerek, hız kesmeden devam ettiriyor.

ALFA ROMEO GİULİA VE STELVİO ÖZELLİKLERİ NELER?

TEKNİK ÖZELLİKLER

280 HP güç ve 2250 d/d’da maksimum 400 Nm tork üreten tamamen alüminyumdan yapılmış 4 silindirli 2 litrelik benzinli yeni bir motora sahip olan Giulia 240 km/saatlik son hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlıyor. Stelvio ise 230 km/saatlik son hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.

Her iki model de özel teknolojik çözümler ve mükemmel ağırlık/güç oranı gibi Alfa Romeo markasıyla özdeşleşmiş nitelikler ile sınıflarının en iyi sürüş deneyimini sunuyor. Modellerin kusursuz ve sportif dinamik sürüş özellikleri, örneğin motorda kullanılan alüminyum veya yarış dünyasından aktarılan ve tahrik milinde kullanılan karbon gibi ultra hafif malzemelere dayanıyor. Böylelikle araçların 50/50 ağırlık dağılımı, daha az yakıt tüketimi ve daha dinamik performans sunuyor.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio’nun AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) teknolojisine sahip sistemi performans, verimlilik ve güvenlik açısından en yüksek seviyeleri sağlamak üzere tasarlandı.

Lansman dönemine özel satışa sunulan ve özel mat ayışığı grisi rengi ile tercih edilebilen Competizione özel serisi ise Veloce donanım seviyesini esas alıyor ve ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Competizione donanımıyla, Veloce donanım özelliklere ek olarak; 21 inçlik alaşım jantlar (Stelvio’da), aktif süspansiyon ve kırmızı renkli fren kaliperleri yenilenen modellerde sportif görünümü destekliyor.

Ayrıca her iki modelin de çamurluklarında yer alan Competizione amblemi şıklığı tamamlıyor. Kabin içerisinde Harman/Kardon ses sistemi, deri döşemeli ön panel kırmızı dikişli direksiyon simidi, vites topuzu ve koltuklar dikkati çekiyor. Koltuk başlıklarında ise Alfa Romeo ve Competizione logoları bulunuyor.





Lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunan Giulia ve markanın sportif SUV’u Stelvio, Türkiye’de 2.0 litre 280 HP motor ve dört tekerden çekiş sistemi ve müşterinin araç konfigürasyonunu kolaylaştıran, sade bir ürün gamı yaklaşımı ile pazara sunuluyor. Her iki model de lansmana özel versiyon Competizione ve ayrıca Veloce donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

DONANIM VE TASARIM

Yenilenen Giulia ve Stelvio'da ilk olarak markanın logosunun konumlandırıldığı ön ızgara ve iki ana hava girişinin olduğu alt ızgaralardan oluşan özgün “Trilobo” ızgaranın çağdaş yorumu dikkati çekiyor. Her iki otomobilin ön cephedeki değişimi 3+3 tasarımlı, yeni premium LED Matrix farlar ile destekleniyor.

Yeni Giulia’da, şeffaf LED arka stop lampaları transparan çerçevelere sahipken, yeni Stelvio koyu renk arka stoplar parlak siyah çerçevelerle vurgulanıyor.

İki modelde de kabin içerisindeki en önemli güncelleme geleneksel “Cannocchiale” (teleskopik) tasarımlı gösterge panelinde yer alıyor. Panel, otonom sürüş teknolojileriyle ilgili tüm araç bilgilerine ve parametrelerine erişim sağlayan, tamamen dijital 8,8 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inç full TFT ekran içeriyor. En hızlı ve kesintisiz geçişler ile kişiselleştirme imkanını sunan gösterge, Gelişmiş (Evolved), Rahat (Relax) ve Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç farklı tema ile seçilebiliyor.

Temalardan Gelişmiş (Evolved), göstergenin sağında ve solunda bulunan kadranları korurken merkezi alanda tercih edilen widgetlerin gösterimine imkân tanıyor.

Rahat (Relax), konfora odaklanmayı ve göstergede ayrıntılı araç bilgisi içermeden, tek kadran kullanmayı tercih edenlere hitap ederken, Gelenekçi (Heritage) tema ise markanın Altmışlı ve Yetmişli ikonik modellerinden esinlenerek hazırlanan hız göstergeleri gibi ayrıntılara sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

ALFA ROMEO GİULİA VE STELVİO FİYATI NE KADAR?

Mart ayından itibaren Alfa Romeo showroomlarındaki yerini alan yenilenen Giulia’ya 2 milyon 499 bin 950 TL, Stelvio’ya ise 2 milyon 699 bin 950 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatla sahip olunabiliyor.



















