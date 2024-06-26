Buhari, tam adıyla Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, İslam'ın erken dönemlerinde yaşamış önemli bir İslam alimi ve hadis bilginidir. İmam Buhari, İslam dünyasında en ünlü hadis koleksiyonlarından biri olan "Sahih-i Buhari" adlı eseriyle tanınır. Bu eser en sahih kabul edilen hadis kitaplarından biridir ve toplamda yaklaşık 7.000 hadisi içerir. Peki İmam Buhari kaç yıllarında yaşadı ve vefat etti? Buhari'nin hadis bilgisi ve eserleri nelerdir? İşte soruların yanıtları.