YouTube kanalında İslami ilimler ve felsefe konularında içerik üreten Altay Cem Meriç'in hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar merak kazanıyor. İşte Altay Cem Meriç'in biyografisi...
ALTAY CEM MERİÇ KİMDİR?
1991 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Aktif olarak hekimlik mesleğini icra eden yazar itikadi sorgulamalarının ardından -tekrar- Müslüman olmuştur.
İngilizce dışında bu süreçte Arapça öğrenen, klasik ve modern kaynaklara yönelen yazar, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda modern insanın itikadi meselelerini, sosyal bilimler ve felsefi konularını ele almaktadır. Peygamberliğin İspatı adlı eseri İnsan Yayınları tarafıdan yayımlanmıştır. Tin Yayınevi'nin kurucusudur. Altay Cem Meriç evli ve iki kız çocuğu vardır.
ALTAY CEM MERİÇ KİTAPLARI
"Muhtelif 1 & İslam'a Yönelik İtirazlar ve Cevaplar"
"Peygamberliğin İspatı & Haber Delili"
"Öğrenmeyi Öğrenmek"
ALTAY CEM MERİÇ SOSYAL MEDYA HESAPLARI
Altay Cem Meriç'in X (Twitter), Instagram ve Youtube sosyal medya hesap adresleri şöyle: