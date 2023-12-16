Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Hattın, 2025 yılı içinde hizmete alınması planlanıyor. Bugün inşaatı devam eden hatta incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın açılmasıyla beraber, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniyede seyahat edilebileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.

Beylerbeyi Merkez Şantiyesi’ndeki inceleme programında konuşan Uraloğlu, 2023 yılının bakanlıkları açısından büyük projeleri tamamlayıp, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdikleri ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hizmete açtıkları bir yıl olduğunu söyledi.

2025 YILINDA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 metro hattında İstanbul için çalıştıklarını belirterek, “Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’dır.” dedi.

Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükseleceğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İncelemelerde bulunduğumuz Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı; Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs Hatlarını; Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,5 kilometre uzunlukta ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesidir. Çamlıca tepesinde yer alan Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bulunan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camisi'ne, İslam Medeniyetleri Müzesi'ne ve yoğun yerleşimli Ferah Mahallesi'ne hizmet verecektir. Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz.”

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı 2025 yılı içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmalara 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiklerini vurguladı.

“YÜZDE 84 ORANINDA TAMAMLADIK”

Projede son aşamada; ana hat, peron ve bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. İstasyonlar içerisinde bulunan Asansör ve mekanik şaftlarında da kazı-destek çalışmalarına ve bağlantı yolu çalışmalarına da devam ediyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecek. Ayrıca hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile zaman ve karayolu işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek gibi büyük kazançlarda sağlıyor. Hattımızın 30 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı; 3 milyar 975 milyon 338 bin lira olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile İstanbul ve ülkemiz adına ne kadar çalıştığımız ortaya çıkıyor. Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız.”







