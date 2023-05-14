14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Amasya seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Amasya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Amasya'da seçim de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Amasya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçları na dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Amasya seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Amasya milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Amasya 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Amasya ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Amasya ilçe sonuçları oy oranları son durum

Amasya ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Amasya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 57,5’ini alırken, Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 30,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,2’sini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,9’unu, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,4’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Amasya milletvekili genel seçim sonuçları

Amasya Cumhur İttifakı oy oranı % 59,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Amasya oy oranı yüzde 38’ini aldı. CHP Amasaya’da 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Amasya hakkında bilgiler

Amasya, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Şehir, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça zengindir.

Tarihi açıdan Amasya, Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle ilde tarihi yapılar, müzeler ve kültür turları oldukça popülerdir.

Amasya, Yeşilırmak Nehri'nin kenarında yer alır ve doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Yeşilırmak Vadisi, Harşena Dağı Milli Parkı ve Göynücek Tabiat Parkı gibi doğal alanlar turistlerin ilgi odağıdır.

İlin merkezinde 10 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla Yeşilırmak, Güneş, Bahçeler, Yenidoğan, Şeyh Hamid-i Veli, Ziyaret, Abdurrahmanpaşa, Çivi, Yemişlik ve Orduzu'dur.

Amasya'nın 2021 yılı verilerine göre nüfusu 337.557'dir. İlin ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. Tarım ürünleri arasında tütün, şekerpancarı, buğday, arpa, üzüm ve elma önemli bir yer tutar. Sanayi ise tekstil, gıda, inşaat, makine, mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.



