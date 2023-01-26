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Anadolu Efes
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Cazoo Baskonia 83-78 kazanmıştı. Maç detayları haberimizde.
27 Ocak cuma günü Buesa Arena'da oynanacak, Cazoo Baskonia - Anadolu Efes maçı saat 22.30'da başlayacak.
Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında organizasyonda oynanan 24 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 11'ini ise Baskonia kazandı.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 788. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 787 karşılaşmada 448 galibiyet ve 339 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 540. müsabakasına çıkacak Anadolu