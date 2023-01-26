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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia’ya konuk olacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor. Organizasyonda yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Cazoo Baskonia ise 7. basamakta yer alıyor. Peki Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları.

10:36 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Anadolu Efes

Anadolu Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Cazoo Baskonia 83-78 kazanmıştı. Maç detayları haberimizde.

ANADOLU EFES - CAZOO BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ocak cuma günü Buesa Arena'da oynanacak, Cazoo Baskonia - Anadolu Efes maçı saat 22.30'da başlayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 25. MAÇ

Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 24 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 11'ini ise Baskonia kazandı.

AVRUPA'DA 788. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 788. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 787 karşılaşmada 448 galibiyet ve 339 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 540. müsabakasına çıkacak Anadolu


#Anadolu Efes
#THY
#Cazoo Baskanoia
#basketbol
#Avrupa Ligi
1 saat önce
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya konuk olacak
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