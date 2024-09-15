Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 4. maddesi, anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin tekliflerinin dahi edilemeyeceği hükmünü alır. Bu üç madde, şekli, cumhuriyetin özellikleri ve bütünlüğü ile resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti gibi temel esasları içerir.