Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 4. maddesi, anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin tekliflerinin dahi edilemeyeceği hükmünü alır. Bu üç madde, şekli, cumhuriyetin özellikleri ve bütünlüğü ile resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti gibi temel esasları içerir.
Anayasanın ilk dört maddesi nedir?
Anayasanın ilk dört madde içerisinde neler yazıyor? İşte Anayasanın ilk dört maddesi nedir?
Anayasanın 1. maddesi nedir?
I. Devletin şekli
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Anayasanın 2. maddesi nedir?
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Anayasanın 3. maddesi nedir?
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
Anayasanın 4. maddesi nedir?
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.