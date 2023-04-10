Ankara seçim bölgeleri
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından Ankara’da yer alan 3 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 5.782.285'lik nüfusuyla 36 milletvekili çıkaracak. Peki, Ankara’nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte Ankara seçim bölgeleri..
Ankara 1. Bölge nereler, hangileri?
- Bala,
- Çankaya,
- Elmadağ,
- Evren,
- Gölbaşı,
- Haymana,
- Mamak,
- Polatlı,
- Şereflikoçhisar
Ankara 2. Bölge nereler, hangileri?
- Akyurt,
- Altındağ,
- Çamlıdere,
- Çubuk,
- Güdül,
- Kahramankazan,
- Kalecik,
- Keçiören,
- Kızılcahamam,
- Pursaklar
Ankara 3. Bölge nereler, hangileri?
- Ayaş,
- Beypazarı,
- Etimesgut,
- Nallıhan,
- Sincan,
- Yenimahalle
AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
JÜLİDE SARIEROĞLU
MURAT ALPARSLAN
ZEHRANUR AYDEMİR
MUSTAFA HASGÜL
EBRU KURBAN YALDIZ
MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
OSMAN KARAASLAN
HASAN ERÇELEBİ
EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
EDİBE SİNEM ERSOY
İLHAMİ TEKE
MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayları
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
CHP Ankara 1’inci bölge milletvekili adayları
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
CHP Ankara 2. bölge milletvekili adayları
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
CHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoıy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
MHP Ankara 1. bölge milletvekili adayları
1- MEVLÜT KARAKAYA
2- ÖNDER KAHVECİ
3- EYYÜP YILDIZ
4- İBRAHİM ÇİFTÇİ
5- OĞUZ YILMAZ
6- LEVENT ÇAĞLANCI
7- ŞENİZ SEZGİN
8- YİĞİT YILMAZ
9- SULTAN POLAT
10- FUNDA GÜLERER
11- MURAT KARAKURT
12- AHMET KARAGÖZ
13- ADNAN YİRİK
MHP Ankara 2. bölge milletvekili adayları
1- SADİR DURMAZ
2- ÖZGÜR BAYRAKTAR
3- NEVİN TAŞLIÇAY
4- AHMET SELİM YURDAKUL
5- CENGİZ ŞAHİN
6- TARKAN TOPER
7- EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
8- İLKAY UYAR KABA
9- ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
10- YUSUF TANIK
11- LEVENT UĞURLU
MHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları
1- YAŞAR YILDIRIM
2- ERKAN HABERAL
3- SEÇKİN ODABAŞI
4- FATİH ÇETİNKAYA
5- ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
6- HAYRİYE AYDIN
7- ERDİNÇ ÖLMEZ
8- YAŞAR YUKARIKIR
9- BAHRİ BATUHAN KURBAN
10- HÜSEYİN YILMAZ
11- UĞUR SADIK
12- ÖZNUR ÖZEN