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Ankara 1 ve 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?

14 Mayıs’da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. 36 millettekili çıkartacak olan Ankara’da partilerin milletvekili adayları listesi de belli oldu. Nüfusu bir hayli kalabalık olan Ankara, 2 bölgeye ayrılmış durumda. AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıradan Tuğrul Türkeş’i, CHP Ankara 2. bölge 1. sıradan Murat Emir’i aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara 3. Bölge 1. sıra adayı oldu. Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? Ankara’nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor?

12:25 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara seçim bölgeleri

Ankara seçim bölgeleri

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından Ankara’da yer alan 3 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 5.782.285'lik nüfusuyla 36 milletvekili çıkaracak. Peki, Ankara’nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte Ankara seçim bölgeleri..

Ankara 1. Bölge nereler, hangileri?

  1. Bala,
  2. Çankaya,
  3. Elmadağ,
  4. Evren,
  5. Gölbaşı,
  6. Haymana,
  7. Mamak,
  8. Polatlı,
  9. Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge nereler, hangileri?

  1. Akyurt,
  2. Altındağ,
  3. Çamlıdere,
  4. Çubuk,
  5. Güdül,
  6. Kahramankazan,
  7. Kalecik,
  8. Keçiören,
  9. Kızılcahamam,
  10. Pursaklar

Ankara 3. Bölge nereler, hangileri?

  1. Ayaş,
  2. Beypazarı,
  3. Etimesgut,
  4. Nallıhan,
  5. Sincan,
  6. Yenimahalle

AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

JÜLİDE SARIEROĞLU

MURAT ALPARSLAN

ZEHRANUR AYDEMİR

MUSTAFA HASGÜL

EBRU KURBAN YALDIZ

MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

OSMAN KARAASLAN

HASAN ERÇELEBİ

EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

EDİBE SİNEM ERSOY

İLHAMİ TEKE

MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayları

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP Ankara 1’inci bölge milletvekili adayları

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

CHP Ankara 2. bölge milletvekili adayları

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

CHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoıy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

MHP Ankara 1. bölge milletvekili adayları

1- MEVLÜT KARAKAYA

2- ÖNDER KAHVECİ

3- EYYÜP YILDIZ

4- İBRAHİM ÇİFTÇİ

5- OĞUZ YILMAZ

6- LEVENT ÇAĞLANCI

7- ŞENİZ SEZGİN

8- YİĞİT YILMAZ

9- SULTAN POLAT

10- FUNDA GÜLERER

11- MURAT KARAKURT

12- AHMET KARAGÖZ

13- ADNAN YİRİK

MHP Ankara 2. bölge milletvekili adayları

1- SADİR DURMAZ

2- ÖZGÜR BAYRAKTAR

3- NEVİN TAŞLIÇAY

4- AHMET SELİM YURDAKUL

5- CENGİZ ŞAHİN

6- TARKAN TOPER

7- EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8- İLKAY UYAR KABA

9- ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10- YUSUF TANIK

11- LEVENT UĞURLU

MHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları

1- YAŞAR YILDIRIM

2- ERKAN HABERAL

3- SEÇKİN ODABAŞI

4- FATİH ÇETİNKAYA

5- ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6- HAYRİYE AYDIN

7- ERDİNÇ ÖLMEZ

8- YAŞAR YUKARIKIR

9- BAHRİ BATUHAN KURBAN

10- HÜSEYİN YILMAZ

11- UĞUR SADIK

12- ÖZNUR ÖZEN

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


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