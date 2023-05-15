Ankara 1. bölge seçim sonuçları
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. 2023 seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olarak YSK tarafından açıklandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ise ilk kez oy kullanma hakkına sahip oldu. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işlemi tamamlanmasıyla birlikte de oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener sabah 9.45 itibariyle seçim sonuçlarında son durumu aktarırken, 'Sayın Erdoğan yüzde 49,40; Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.' ifadelerini kullandı.
Ankara’da cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne oldu?
Anakara’da Anadolu Ajansı'ndan gelen verilere göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 6,4 olarak açıklandı.
Ankara 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte Ankara 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri
28. DÖNEM ANKARA 1. DÖNEM MİLLETVEKİLERİ
- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ
- JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ
- MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ
- ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ
- GAMZE TAŞÇIER / CHP
- DENİZ DEMİR / CHP
- ONUR KONURALP / CHP
- SADULLAH ERGİN / CHP
- MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP
- ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP
- MEVLÜT KARAKAYA / MHP
- KORAY AYDIN / İYİ PARTİ
- AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ
ANKARA 1. BÖLGEDE HANGİ İLÇELER VAR?
- BALA
- ÇANKAYA
- ELMADAĞ
- EVREN
- GÖLBAŞI
- HAYMANA
- MAMAK
- POLATLI
- ŞEREFLİKOÇHİSAR