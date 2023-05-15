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Ankara 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri belli oldu

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gitti. Türkiye 28. Dönem Milletvekilleri Seçimlerinin kesin olmayan kararlarına göre AK Parti yüzde 34,42, CHP 25,39, MHP 10,06, İyi Parti yüzde 9,82, Yeşil Sol Parti yüzde 8,78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,85, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1,71 oy alarak meclise vekil gönderecek. Ankara seçim sonuçlarına göre AK Parti 15, CHP 13, İYİ Parti 5, MHP 3 milletvekili kazandı. İşte Ankara milletvekili seçim sonuçları 1. bölgede kazanan milletvekilleri.

14:13 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara 1. bölge seçim sonuçları

Ankara 1. bölge seçim sonuçları

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. 2023 seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olarak YSK tarafından açıklandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ise ilk kez oy kullanma hakkına sahip oldu. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işlemi tamamlanmasıyla birlikte de oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener sabah 9.45 itibariyle seçim sonuçlarında son durumu aktarırken, 'Sayın Erdoğan yüzde 49,40; Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.' ifadelerini kullandı.

Ankara’da cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne oldu?

Anakara’da Anadolu Ajansı'ndan gelen verilere göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 6,4 olarak açıklandı.

Ankara 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte Ankara 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri

28. DÖNEM ANKARA 1. DÖNEM MİLLETVEKİLERİ

  • YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ
  • JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ
  • MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ
  • ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ
  • GAMZE TAŞÇIER / CHP
  • DENİZ DEMİR / CHP
  • ONUR KONURALP / CHP
  • SADULLAH ERGİN / CHP
  • MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP
  • ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP
  • MEVLÜT KARAKAYA / MHP
  • KORAY AYDIN / İYİ PARTİ
  • AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ

ANKARA 1. BÖLGEDE HANGİ İLÇELER VAR?

  1. BALA
  2. ÇANKAYA
  3. ELMADAĞ
  4. EVREN
  5. GÖLBAŞI
  6. HAYMANA
  7. MAMAK
  8. POLATLI
  9. ŞEREFLİKOÇHİSAR
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?

2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.

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