Ankara'da Yarın Okullar Tatil Mi: Ankara Valiliği 4 Mart Cuma Kar Tatili Açıklaması

Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilemeyeceği merak kazandı. Ankaralılar bugün kar yağışının etkisi ile zorluklar yaşadı. Karın etkili olduğu yollarda trafik ve ulaşım aksadı. Peki, Ankara'da yarın 4 Mart Cuma günü okullar tatil edilecek mi?

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kentin birçok yerinde sürücüler ile 112 Acil Servis ekipleri yollarda kalırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Etkili olan kar yağışına sürücüler tedbirsiz yakalanırken, Çankaya ilçesinde birçok otomobil yollarda mahsur kaldı. Sürücülere ise vatandaşlar yardım etti. Birçok kişi otomobillerini uygun yere park ederek yürümeyi tercih etti. Yoğun kar yağışına ise ağaçlar kırılarak park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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ANKARA'DA YARIN 4 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün akşam saatlerinde yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Ankara'da okulların tatil edilebileceği konuşuluyordu. Henüz Ankara Valiliği'nden yapılmış bir kar tatili açıklaması gelmedi.

Gelişme olması halinde açıklamalar haberimize eklenecek.