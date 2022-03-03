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Ankara'da Yarın Okullar Tatil Mi: Ankara Valiliği 4 Mart Cuma Kar Tatili Açıklaması

Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Akara'da yarın 4 Mart CUma günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Ankara'da kar yağışı nedeniyle tedbirsiz sürücüler yollarda kaldı. Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Peki, Ankara'da yarın 4 Mart Cuma günü okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yaptı mı? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada yarın 4 Mart Cuma günü okullar tatil mi?
ankara kar tatili

Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilemeyeceği merak kazandı. Ankaralılar bugün kar yağışının etkisi ile zorluklar yaşadı. Karın etkili olduğu yollarda trafik ve ulaşım aksadı. Peki, Ankara'da yarın 4 Mart Cuma günü okullar tatil edilecek mi?

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kentin birçok yerinde sürücüler ile 112 Acil Servis ekipleri yollarda kalırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Etkili olan kar yağışına sürücüler tedbirsiz yakalanırken, Çankaya ilçesinde birçok otomobil yollarda mahsur kaldı. Sürücülere ise vatandaşlar yardım etti. Birçok kişi otomobillerini uygun yere park ederek yürümeyi tercih etti. Yoğun kar yağışına ise ağaçlar kırılarak park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA'DA YARIN 4 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün akşam saatlerinde yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Ankara'da okulların tatil edilebileceği konuşuluyordu. Henüz Ankara Valiliği'nden yapılmış bir kar tatili açıklaması gelmedi.

Gelişme olması halinde açıklamalar haberimize eklenecek.

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek: İşte yağış beklenen 26 il
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. <br><br>Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
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Öte yandan Meteoroloji, 5 günlük hava tahminlerini açıkladı.
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Ankara<br><br>Cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Artvin<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Bayburt<br><br>Cuma, pazar: Kar yağışlı<br>Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Bilecik<br><br>Cumartesi, pazar: Karla karışık yağmurlu<br>Pazartesi: Hafif kar yağışlı
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Bitlis<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Bolu<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Bursa<br><br>Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Çankırı<br><br>Cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Edirne<br><br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu<br>Pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Erzurum<br><br>Pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Eskişehir<br><br>Pazar: Karla karışık yağmurlu<br>Pazartesi: Hafif kar yağışlı
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Hakkari<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Karabük<br><br>Cuma, cumartesi: Kar yağışlı<br>Pazar, pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Kars<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Kayseri<br><br>Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Kırklareli<br><br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu<br>Pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Kütahya<br><br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Muş<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Sivas<br><br>Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Tekirdağ<br><br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu<br>Pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Uşak<br><br>Cumartesi: Kar yağışlı<br>Pazar, pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Van<br><br>Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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Yalova<br><br>Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
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Yozgat<br><br>Pazar, pazartesi: Kar yağışlı
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