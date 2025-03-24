Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açıldı mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyona mal ettiği Ebru Gündeş konserine dair yeni bir fatura ortaya çıktı. Odatv'nin yayınladığı belgeye göre; Gündeş, konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaşmıştı. Kalan tutar 52 milyon 800 bin lira ise 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında faturalandırılmıştı. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin 'fatura' kurnazlığını tvnet canlı yayınında anlatmıştı. Sektörde asılsız faturalar oluşturmanın kolay olduğunu vurgulayıp devlete çağrı yapan Kılıçarslan, "Sanatçı 500 bin TL alıyor, sahne kurulumu 2,5 milyon gösteriliyor ve maliyetler birbiriyle ölçüştürülüyor. Belediye bunu organizasyon bedeli olarak gösteriyor. Buradaki o derin yasal boşluğu ortadan kaldırmak devlete düşer." diye konuşmuştu.