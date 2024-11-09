ABB'nin 'fatura' kurnazlığı belgelendi: 69 milyonluk konsere 52 milyonluk 'teknik hizmet' kılıfı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyona mal ettiği Ebru Gündeş konserine dair yeni bir fatura ortaya çıktı. Odatv'nin yayınladığı belgeye göre; Gündeş, konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaşmış. Kalan tutar 52 milyon 800 bin lira ise 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında faturalandırılmış. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin 'fatura' kurnazlığını tvnet canlı yayınında anlatmıştı. Sektörde asılsız faturalar oluşturmanın kolay olduğunu vurgulayıp devlete çağrı yapan Kılıçarslan, "Sanatçı 500 bin TL alıyor, sahne kurulumu 2,5 milyon gösteriliyor ve maliyetler birbiriyle ölçüştürülüyor. Belediye bunu organizasyon bedeli olarak gösteriyor. Buradaki o derin yasal boşluğu ortadan kaldırmak devlete düşer." diye konuşmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiaları CHP içinde yeni tartışmaya yol açmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” demişti.
Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt gelmiş, Yavaş, konsere dair inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Konserin ödemesinin gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada ve inceleme tamamlanıncaya kadar ödeme yapılmayacağı kaydedilmişti.
ABB'nin sadece Gündeş'e değil, Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL, Candan Erçetin'e de 80 milyon TL ödeme yaptığı iddia edilmişti.
Yaşananların gölgesinde Odatv'den Kaan Çağlayangöl, Gündeş'e kesilen faturayı paylaştı.
Konsere 69 milyon TL ödendiği belgelendi: 52 milyonluk 'Teknik Hizmet' bedeli
İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin 'fatura' kurnazlığını anlatmıştı: Konser kılıfıyla kaçırılan paralar nereye aktarılıyor?
"Sanatçıya 500 verip, sahne bedellerini 2,5 milyon gösteriyorlar" diyerek devleti uyarmıştı
Sanatçılara elden paralar verildiğini, bunların fatura dahi edilmediğini 'CHP-sergi' örneğiyle anlatan Kılıçarslan, "Ayda 4 konser, sergiden 10 milyon lira kenara koyup ister cebine atar, ister PKK’ya aktarır. Esenyurt’ta, Diyarbakır'da olabileceği gibi." ifadelerini kullanmıştı.