ABB'nin 'fatura' kurnazlığı belgelendi: 69 milyonluk konsere 52 milyonluk 'teknik hizmet' kılıfı

"Belgeye göre tutar, Ebru Gündeş, söz konusu konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaşmış. 16 milyon 215 bin TL’yi 69 milyondan düştüğümüzde geriye kalan tutar ise 52 milyon 800 bin lira. Fakat 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında bu tutar istenmiş. Bildiğim kadarıyla tek konser vardı. 10 günlük hizmet tam olarak neyi ifade ediyor acaba? Yani 5.28 milyonX10 gün… Sanıyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu 10 gün meselesi ile ilgili bir açıklama yapılacaktır. Peki, Ebru Gündeş’e belirtilenden daha az bir ücret ödenirse o zaman belediye ile sanatçı ve organizasyon şirketi arasında bir sorun çıkmayacak mı? Bu arada 16 milyon 215 bin TL bir hayli yüksek bir kaşe. Hele ki bir belediye için…"