Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABB'nin 'fatura' kurnazlığı belgelendi: 69 milyonluk konsere 52 milyonluk 'teknik hizmet' kılıfı

ABB'nin 'fatura' kurnazlığı belgelendi: 69 milyonluk konsere 52 milyonluk 'teknik hizmet' kılıfı

Hüseyin Berk
22:419/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyona mal ettiği Ebru Gündeş konserine dair yeni bir fatura ortaya çıktı. Odatv'nin yayınladığı belgeye göre; Gündeş, konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaşmış. Kalan tutar 52 milyon 800 bin lira ise 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında faturalandırılmış. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin 'fatura' kurnazlığını tvnet canlı yayınında anlatmıştı. Sektörde asılsız faturalar oluşturmanın kolay olduğunu vurgulayıp devlete çağrı yapan Kılıçarslan, "Sanatçı 500 bin TL alıyor, sahne kurulumu 2,5 milyon gösteriliyor ve maliyetler birbiriyle ölçüştürülüyor. Belediye bunu organizasyon bedeli olarak gösteriyor. Buradaki o derin yasal boşluğu ortadan kaldırmak devlete düşer." diye konuşmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiaları CHP içinde yeni tartışmaya yol açmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” demişti.

Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt gelmiş, Yavaş, konsere dair inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Konserin ödemesinin gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada ve inceleme tamamlanıncaya kadar ödeme yapılmayacağı kaydedilmişti.

ABB'nin sadece Gündeş'e değil, Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL, Candan Erçetin'e de 80 milyon TL ödeme yaptığı iddia edilmişti.

Yavaş bugün iddialara ilişkin kendisini savunup
"Sağlı sollu saldırılar yapılıyor."
dedi.

Yaşananların gölgesinde Odatv'den Kaan Çağlayangöl, Gündeş'e kesilen faturayı paylaştı.

Konsere 69 milyon TL ödendiği belgelendi: 52 milyonluk 'Teknik Hizmet' bedeli

Çağlayangöl, 'Teknik Hizmet' adı altında kesilen faturaya dikkat çekip,
"Belgeye göre tutar, Ebru Gündeş, söz konusu konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaşmış. 16 milyon 215 bin TL’yi 69 milyondan düştüğümüzde geriye kalan tutar ise 52 milyon 800 bin lira. Fakat 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında bu tutar istenmiş. Bildiğim kadarıyla tek konser vardı. 10 günlük hizmet tam olarak neyi ifade ediyor acaba? Yani 5.28 milyonX10 gün… Sanıyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu 10 gün meselesi ile ilgili bir açıklama yapılacaktır. Peki, Ebru Gündeş’e belirtilenden daha az bir ücret ödenirse o zaman belediye ile sanatçı ve organizasyon şirketi arasında bir sorun çıkmayacak mı? Bu arada 16 milyon 215 bin TL bir hayli yüksek bir kaşe. Hele ki bir belediye için…"
ifadelerini kullandı.
Odatv'de yer alan Ebru Gündeş konseri için kesilen faturanın görüntüsü.

İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin 'fatura' kurnazlığını anlatmıştı: Konser kılıfıyla kaçırılan paralar nereye aktarılıyor?

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı konserleri için şarkıcılara milyonlarca lira aktarmasının ardında yatan gerçekleri, 30 Ekim 2024 tarihinde tvnet'te canlı yayınlanan Siyaseten programında

YouTube
ABB'nin 'fatura' kurnazlığı belgelendi: 69 milyonluk konsere 52 milyonluk 'teknik hizmet' kılıfı
Gündem / Politika
09 Kasım, Cumartesi


"Sanatçıya 500 verip, sahne bedellerini 2,5 milyon gösteriyorlar" diyerek devleti uyarmıştı

Belediyelerin, yasal boşluk nedeniyle, 'konserler için sanatçılara verdiği paraları kimseye izah etmek zorunda olmadığını' vurgulayan Kılıçarslan,
"Bir halt yemek istiyorsan en iyi alanlar buralar. Telif meselesine giren konularda derin bir yasal boşluk var, CHP’li belediyeler de bunu fark etmiş durumda.
Sanatçı 500 bin alıyor görülüyor da sahne kurulumu 2,5 milyona kuruluyorsa ve maliyetler birbiriyle ölçüştürülüyorsa? Fatura almak çok kolay o sektörde. Sanatçının telif almadığını hiç beyan etmedin, parasını elde çanta takdim ettin. Her gün oluyor.
Şevval Sam’ın devlete vergi ödemeden konser para alması mümkün. Belediye bunu organizasyon bedeli olarak gösteriyor. Buradaki o derin yasal boşluğu ortadan kaldırmak devlete düşer."
diye konuşmuştu.

Sanatçılara elden paralar verildiğini, bunların fatura dahi edilmediğini 'CHP-sergi' örneğiyle anlatan Kılıçarslan, "Ayda 4 konser, sergiden 10 milyon lira kenara koyup ister cebine atar, ister PKK’ya aktarır. Esenyurt’ta, Diyarbakır'da olabileceği gibi." ifadelerini kullanmıştı.





#Mansur Yavaş
#Ebru Gündeş
#Konser
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#İsmail Kılıçarslan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?