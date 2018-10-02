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Ankara haberleri: Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar?

Ankara'da ekmek fiyatlarının zamlandığı haberlerinin ardından konuya Ankara Valiliği ve Ticaret Bakanlığı dahil oldu. Peki zamların ardından Ankara'da ekmek fiyatları kaç lira?

Haber Merkezi IHA
Ankara'da ekmek fiyatları eski tarife üzerinden satışa sunulacak.

Ankara'da ekmek fiyatları eski tarife üzerinden satışa sunulacak.

Ankara'da ekmek fiyatlarına zam gelmesinin ardından Ankara Valiliği resmi açıklamada bulundu. Ankara Valiliği, Ankara ekmeğin eski tarife üzerinden satılacağını açıkladı.

Valilikten ekmek fiyatının tarifesinin tespitine yönelik yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararının, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edildiği belirtilerek eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildiği vurgulandı.

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