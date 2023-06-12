Evini su basan Çetin Konyalı, "Yağmur yağınca bu durumu sık yaşıyoruz. Bugün de mahallede yağışın ardından birçok alt dairelerimizi su bastı. Rögarlar tıkanınca evlerimize doluyor. Binalarımızın alt katı yaklaşık bir buçuk metre hem yağmur hem de lağım suyu doldu. Aradık, itfaiye geldi çekiyor. Bu ne zamana kadar bu şekilde devam edecek? Artık yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.