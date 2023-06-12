Ankara hava durumu
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.
ALTYAPI SORUNLARI İLE İLGİLİ ÖNLEM İSTEDİLER
Evini su basan Çetin Konyalı, "Yağmur yağınca bu durumu sık yaşıyoruz. Bugün de mahallede yağışın ardından birçok alt dairelerimizi su bastı. Rögarlar tıkanınca evlerimize doluyor. Binalarımızın alt katı yaklaşık bir buçuk metre hem yağmur hem de lağım suyu doldu. Aradık, itfaiye geldi çekiyor. Bu ne zamana kadar bu şekilde devam edecek? Artık yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.
Evlerini çok kısa sürede su bastığını belirten Halil İbrahim Canıtez ise "Yağmur birden geldi evimizin alt katını ve malzemeleri kullanılmaz hale getirdi. İtfaiye 2 saattir çekiyor halen de çekmeye devam ediyor. Su çekilince genel temizliğimizi yapacağız" dedi.
Mahalleli, altyapı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.