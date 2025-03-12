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Ankara - İzmir YHT hattının seyahat süresi 3 buçuk saat olacak! İşte güzergahları

Ankara - İzmir YHT hattının seyahat süresi 3 buçuk saat olacak! İşte güzergahları

15:3312/03/2025, Çarşamba
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Ankara- İzmir YHT
Ankara- İzmir YHT

Ankara - İzmir YHT hattının hayata geçmesi ile iki şehir arasındaki seyahat süresinin kısalması ve koşu kentlere ulaşımın daha hızlı bir hale gelmesi hedefleniyor. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara - İzmir YHT seyahat süresi ne kadar, kaç saat olacak? İşte merak edilenler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İzmir YHT hat uzunluğunun 508 kilometre olacağını açıklamıştı. Saatte 200 kilometre işletme hızı ile hizmet verecek olan Ankara-İzmir hızlı treni ile 14 saatlik seyahat süresi düşecek.

ANKARA - İZMİR YHT HATTI NE ZAMAN HİZMETE AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.

ANKARA - İZMİR YHT HATTI GÜZERGAHLARI

Yeni hızlı tren hattı sadece Ankara ve İzmir'i birbirine bağlamayacak. Ayrıca aynı güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı da komşu yapacak.

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI KAÇ SAAT SÜRECEK?

Ankara-İzmir arasında yapılan 508 kilometre uzunluğundaki Yüksek Hızlı Tren hattı iki şehir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3.30 saate düşürecek.



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