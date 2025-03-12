Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İzmir YHT hat uzunluğunun 508 kilometre olacağını açıklamıştı. Saatte 200 kilometre işletme hızı ile hizmet verecek olan Ankara-İzmir hızlı treni ile 14 saatlik seyahat süresi düşecek.

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.

Yeni hızlı tren hattı sadece Ankara ve İzmir'i birbirine bağlamayacak. Ayrıca aynı güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı da komşu yapacak.