Ankara Kalecik seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Kalecik cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Kalecik seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Kalecik seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Kalecik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Kalecik Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alan Kalecik ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir. Bu makalede Kalecik'in tarihini, coğrafyasını, ilçelerini ve güncel nüfusunu ele alacağız.

Tarihçe:

Kalecik, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir yerleşim yeridir. İlk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bölgedeki höyüklerden anlaşılacağı üzere M.Ö. 3000'lere kadar uzandığı düşünülmektedir. Kalecik'in en önemli tarihi olaylarından biri, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Safevi ordusunu mağlup ettiği Çaldıran Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun geçiş yeri olarak kullanılmasıdır. Osmanlı döneminde Kalecik, köy statüsünde bir yerleşim yeriydi. 20. yüzyılın başında ilçe olan Kalecik, günümüzde de Ankara'nın önemli ilçelerinden biridir.

Coğrafya:

Kalecik, Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alır ve kuzeyinde Kızılırmak Nehri, doğusunda Kırıkkale ilçesi, batısında Nallıhan ilçesi ve güneyinde Haymana ilçesi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1.005 km²'dir. İlçe toprakları genellikle dağlık ve ormanlık alanlardan oluşur. Yüksek dağlar, vadiler ve akarsular, doğal güzellikleri oluşturur.

İlçeler:

Kalecik ilçesinin merkezinde 6 mahalle ve 24 köy bulunmaktadır. İlçenin mahalleleri şunlardır: Akçatoplu, Boyalık, Cumhuriyet, Güvercinlik, İstasyon ve Yukarıyurtçu. Köyleri ise; Alanköy, Bağyurdu, Balıklıdere, Büyükören, Çamlık, Çağlarca, Çubuklu, Doğançam, Eskiçubuk, Eskiköy, Gökçeören, Güneşli, Hacılar, İbikli, İlkbahar, Kalkancık, Karaboyun, Karadağ, Kavaklı, Kırkgöz, Kızılca, Konaklı, Saraycık, Tepeköy, ve Yalınyurt.

Nüfus:

Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Kalecik, doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve tarım ürünleri ile ünlüdür. 2021 yılı verilerine göre, ilçenin nüfusu 12.102'dir.



