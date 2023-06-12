Başkent'te öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yağışın zaman zaman artmasıyla su baskınlarına neden olurken birçok öğrenci ve veli de sorunun cevabını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.