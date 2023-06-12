Ankara'da okullar
Başkent'te öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yağışın zaman zaman artmasıyla su baskınlarına neden olurken birçok öğrenci ve veli de sorunun cevabını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'OKULLAR TATİL' AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
Ankara Valiliği'nden 13 Haziran 2023 Salı günü için 'okul tatili' açıklaması geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Ankaralılar, kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı. Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı. Başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz. "